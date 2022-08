Scegli il cortile dei tuoi sogni e scopri che persona sei veramente!

Non pensi che il test del cortile possa dirci qualcosa su chi sei veramente? Beh, proviamolo insieme: secondo noi rimarrai stupito.

Aah, chi non vorrebbe possedere casa con un bel giardino o cortile?

Diciamoci la verità: in tempi duri come questi, quando avere un’abitazione propria non è assolutamente scontato ma quasi un lusso, sognare di avere la casa con il giardino sembra veramente selvaggio.

Ecco perché il test che ti proponiamo oggi vuole chiederti che tipo di giardino sceglieresti per la tua casa dei sogni: puoi pensare in grande quanto vuoi!

Test del cortile: qual è quello che vorresti assolutamente nella tua casa

Dicci la verità: non pensavi che dare una risposta riguardo un cortile avrebbe mai svelato qualcosa di te, nella vita, non è vero?

Ebbene, il test del cortile è qui per stupirti.

Vogliamo solo sapere quale, tra questi quattro cortili che trovi nell’immagine qui sopra, è quello perfetto per te se potessi scegliere.

Non preoccuparti di dare velocemente la risposta: scegli il cortile che ti piace di più, anche leggendo la descrizione qui sotto, e scopri veramente che tipo di persona sei.

Altro che “finestra sul cortile“: qui parliamo proprio di cortile nel cortile!

un cortile vuoto, per guardare il panorama : non sei una persona che ama stare in compagnia ma questo non vuol dire che tu non abbia amici o non abbia molti rapporti importanti.

Semplicemente, nella vita, sei una persona che ha bisogno di calma e di pace per poter rilassarsi, per poter ragionare e prendere decisioni.

Ecco perché, nel test del cortile, hai scelto quello più vuoto che ti permette di godere del panorama, soprattutto a inizio o fine giornata.

Sei una persona che ha decisamente un modo di pensare fuori dagli schemi: non ti piace ostentare, non sei sempre appiccicata al tuo telefono, non vuoi far sapere a tutti quali sono i tuoi obiettivi e i tuoi successi nella vita. Hai bisogno di tempo e di pace e a volte le altre persone non lo capiscono!

Sei una persona che ha un grande circolo sociale, che sta bene con tante persone intorno e che vorrebbe creare uno spazio “sicuro” per tutti i suoi amici ed amiche.

Ecco perché, nel test del cortile, hai scelto il cortile che ti permette di fare festa, di invitare gli amici anche solo per due chiacchiere in piscina o che, comunque, ti mette al centro del tuo circolo sociale.

Ovviamente è meraviglioso essere persone che si preoccupano per gli altri e che adorano avere tanta gente intorno.

Ti diciamo solo di fare attenzione. Tante persone potrebbero approfittarsi del tuo cortile (o, meno metaforicamente, del tuo buon cuore e della tua apertura), portandoti a vivere delusioni e sofferenze che potrebbero cambiare il tuo modo di essere.

Noi ti consigliamo di provare anche il nostro test degli attacchi. Meglio sapere se c’è qualcuno da cui ti devi guardare le spalle !

Sei innamorata!

Che si tratti di una persona con cui hai già un rapporto, di una persona con cui vorresti averlo o di una persona che ancora non c’è, poco importa.

Sei una persona romantica (chissà se sei anche tra questi segni zodiacali ) e adori l’idea di avere una casa da condividere solo con quella persona speciale.

Per te non è importante conoscerla già: sei innamorata dell’amore e la tua scelta ce lo dice direttamente!

Quella persona arriverà, non preoccuparti: nel frattempo stai attenta a chi ti accompagni. Non proiettare sugli altri i tuoi sogni: potresti essere vittima di qualche persona che vuole sfruttarti!

Sei una persona assolutamente in grado di raggiungere i suoi obiettivi e che lavora duramente verso di loro.

Non ti importa assolutamente di essere considerata una workaholic: tu sei una persona che non vuole mettere in secondo piano la sua vita lavorativa, mai!

Nel lavoro tu trovi la pace e la calma che le altre persone, spesso, trovano in una classe di yoga.

Hai bisogno di avere qualcosa da fare, di avere un obiettivo e di avere un percorso da seguire: senza ti senti persa e senza scopo!

Insomma, sei una persona che ha una grande etica lavorativa e che tende a giudicare tutti gli altri in base a questa!