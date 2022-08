Test dell’Abito Rosso | Quanto è forte la tua sensualità?

Con il test dell’abito rosso scopriremo il legame tra il modo in cui indossi questo colore e la tua capacità di essere sensuale.

Il rosso è da sempre il colore associato all’amore, alla passione ma anche alla sensualità e addirittura alla lussuria. In grado di attirare gli sguardi e di catturare l’attenzione, questo colore viene scelto spessissimo per i capi di abbigliamento femminile.

Naturalmente c’è modo e modo di portare il rosso. Oltre a poter scegliere tra sfumature più chiare o più scure è anche significativo il modo in cui si decide di abbinare questo colore a un determinato modello di abito o di top.

La moda è infatti un linguaggio complesso che mette a disposizione molti strumenti per esprimere non solo il nostro carattere ma anche il nostro modo di comunicare con il resto del mondo.

Test dell’abito rosso

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere l’abito o il top rosso tra quelli che ti proponiamo. Non è detto che tutti i modelli ti stiano bene, ma non è questo il punto. Scegli soltanto sulla base del capo che ti piace di più, anche se non lo indosseresti mai nella vita reale. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scopri qualcosa di più sulla tua sensualità!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Abito con le maniche a sbuffo

Questo abitino presenta una linea estremamente semplice. A rendere particolare il modello sono le graziose maniche corte a sbuffo e un’arricciatura verticale che corre lungo tutta la parte centrale del vestito.

Si tratta di un modello che si potrebbe vedere facilmente su una principessa delle fiabe. Piuttosto casto e molto romantico, quest’abito rappresenta una femminilità elegante e misurata, che non vuole “apparire a tutti i costi”.

Se hai scelto quest’abito significa che sei una donna dalla sensualità molto controllata. Sai perfettamente come essere sexy ma sei anche perfettamente consapevole che ci sono modi e modi per esserlo ma soprattutto ci sono occasioni in cui esserlo è opportuno e occasioni in cui non lo è affatto.

La tua sensualità viene mostrata soltanto alle persone con cui ha instaurato legami significativi, non è qualcosa che ami condividere con troppe persone.

2 – Canotta con lo scollo a V

Questa canotta con lo scollo a V è elegante e rigorosa, resa unica dall’abbinamento tra un piccolo scollo e da un colletto alla coreana.

L’impressione generale data da questa canotta con le spalline molto larghe è di rigore e raffinatezza. Nonostante il colore molto intenso e sicuramente vistoso, questo top potrebbe essere tranquillamente indossato per lavorare in ufficio o per un meeting d’affari.

Se hai scelto questo top significa che sei una persona dal carattere forte e determinato. Anche la tua sensualità è forte, molto definita e soprattutto impossibile da ignorare.

Hai accettato completamente questa parte del tuo carattere e della tua femminilità, quindi la mostri in maniera aperta e consapevole, ed è proprio questo ad attirare gli uomini e ad affascinare le donne.

3 – Maglia con le spalle scoperte

Questo modello di casacca dalle spalle scoperte è giovane, grazioso e divertente. Le spalle scoperte e le piccole balze intorno alle braccia danno all’outfit un che di romantico e moderno allo stesso tempo.

Se hai scelto questa casacca significa che sei una donna che sa giocare con la propria sensualità. La esprimi senza alcuna paura e senza alcun riserbo ma sai anche prenderti poco sul serio, giocando con il tuo corpo e con il tuo atteggiamento.

Il tuo essere sensuale è allegro e innocente allo stesso tempo: non c’è nulla di scandaloso nella tua femminilità, solo tanta gioia di vivere e di provare emozioni positive.

4 – Bustino strutturato

Questo top è sagomato come un bustino da supereroe: presenta bande che avvolgono il corpo sagomandolo in maniera molto precisa e mettendo molto bene in evidenza le curve.

La scollatura non ha assolutamente niente di scandaloso: è quadrata, elegante e rigorosa esattamente come il resto della canotta.

Se hai scelto questo top significa che sei una donna che tiene molto a freno la propria sensualità. La mostri perché si può dire che sia davvero dirompente, ma sei anche molto attenta e molto moderata nel mostrarla pubblicamente, soprattutto a persone che non conosci bene e di cui ti fidi poco.

Proprio la fiducia è un elemento essenziale in tutte le tue relazioni, di qualsiasi tipo esse siano. Prima di mostrarti per quella che sei e di “toglierti l’armatura” hai bisogno di molto, moltissimo tempo. Quando finalmente stabilisci che ci sono le condizioni per lasciarti andare, però, la tua sensualità è assolutamente inarrestabile.