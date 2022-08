Addio estetista! Ora puoi farlo anche tu a casa e ti costa pochissimi euro!

Con questi piccoli trucchi potrai dire addio agli enormi costi dell’estetista! Bastano pochi euro per un risultato da salone di bellezza!

La beauty routine è necessaria per ogni donna ad ogni età, ma spesso costa moltissimo.

Quanti prodotti usiamo ogni giorno? Quanto ci costa ognuno? E la somma a quanto ammonta?

Certo, ammettiamolo: vogliamo prenderci cura di noi stesse e per farlo, ambiamo al meglio per noi e la nostra pelle.

Ma attenzione: risparmio non significa necessariamente rinuncia, ma neanche scarsa qualità.

Possiamo spendere poco anche preservando la qualità dei prodotti che usiamo. Anche perché dobbiamo sempre tenere a mente che con la pelle non si scherza e che non dobbiamo quindi lesinare proprio sulla beauty routine.

Allo stesso modo, però, non dobbiamo neanche spendere cifre esorbitanti: possiamo trovare una via di mezzo tra quantità, qualità e costo? Certo. Ecco come possiamo risparmiare sulla beauty routine senza rinunciare a nulla.

Ecco come risparmiare sulla beauty routine

Per comprendere come possiamo risparmiare sulla beauty routine senza rinunciare alla qualità dei prodotti, dobbiamo considerare innanzitutto che spesso usiamo prodotti molto diversi tra loro e che questi devono essere trattati in modi del tutto differenti.

Qualche esempio? Mentre per alcune creme specifiche – come quelle per il contorno occhi – possiamo tranquillamente scegliere marche low cost, per il siero sarebbe meglio evitare e scegliere prodotti di altissima qualità.

C’è un però: questo è un prodotto super concentrato, che significa che basta usare pochissime gocce al giorno per avere il massimo risultato, quindi in questo caso dobbiamo imparare ad essere parsimoniose per risparmiare.

Per quanto riguarda gli altri prodotti per il viso, andrà benissimo lo stesso discorso fatto per il contorno occhi: sì a prodotti a basso costo, purché contengano i principi attivi che ci servono (ad esempio, non possiamo trascurare i filtri solari).

E le creme corpo? Qui il discorso è semplice: esistono formati XXL, che ci faranno spendere molto meno rispetto a quelli standard.

Per quanto riguarda invece ad esempio gli smalti, basti considerare che ce ne sono tantissimi anche nei grandi magazzini, che costano davvero poco e che spesso vengono prodotti anche dalle case considerate “big” per così dire.

Detto ciò, possiamo parlare in generale. Tieni conto che in tutti i negozi troverai delle offerte sicuramente. Ciò significa che dovresti tenere conto di quelle prima che della marca in sé: spessissimo capita che, a parità di qualità, alcuni brand propongano offerte che altri non propongono.

Questo significa che, almeno di tanto in tanto, potresti evitare di acquistare il prodotto a cui sei affezionata e sceglierne un altro che costa di meno, ma che è altrettanto efficace e adatto alla tua pelle.

Ad esempio, spesso moltissimi negozi hanno offerte del tipo “paghi 2 e prendi 3” e così via. Spesso è opinione comune che questo significhi automaticamente scarsa qualità, ma non è detto che sia così.

Inoltre a volte vi sono interi pacchetti che contengono più prodotti insieme. Possiamo trovare ad esempio una crema giorno ed una notte, oppure un prodotto di make up ed uno di skin care, oppure due prodotti diversi ma complementari (come crema e scrub, tanto per citarne un paio).

Tieni conto che anche le farmacie spesso ci consentono di risparmiare: spesso infatti queste propongo sconti anche del 30% sui cosmetici ed inoltre quelli che vendono molte volte sono adatti anche a chi ha la pelle particolarmente sensibile oppure ha qualche allergia.

E non finisce qui, perché spesso queste organizzano anche giornate promozionali, in cui è possibile ottenere sia una consulenza gratuita che sconti e prodotti in omaggio.

Vi sono anche store che permettono di ottenere la tessera fedeltà, che ti darà accesso esclusivo a diversi vantaggi.

Esistono poi anche dei trucchetti molto banali, ma altrettanto utili. Ad esempio, spesso anche usufruire dei campioncini gratuiti che molti negozi ti regalano può essere utilissimo.

Considera che spesso durano diversi giorni, quindi ti permettono di usare un prodotto – magari anche ottimo – senza dover spendere nulla ed anche più volte di seguito.

Detto ciò, devi considerare anche altre cose: ad esempio, quando entri in un negozio per acquistare prodotti di bellezza, devi considerare anche la scadenza. Anche gli elementi di beauty routine ne hanno una e non possiamo trascurarla.

Se acquisti un prodotto che scade dopo poche settimane, considerando che alcuni possono durare anche mesi, arriverai ad un certo punto in cui dovrai buttarlo anche se non sarà finito e questo sarà inevitabile.

Puoi in qualche modo evitare che ciò accada? Certo. Basta controllare sull’etichetta la cosiddetta PAO – cioè “Period After Opening” (Periodo Dopo l’Apertura) – che ti indicherà precisamente il periodo nel quale il prodotto potrà essere utilizzato senza rischi.

C’è poi una cosa che molte donne fanno: tentare di provare tutti i prodotti per trovare quello giusto.

Da un lato potrebbe essere anche un ottimo metodo, perché in questo modo testerai su te stessa l’efficacia soggettiva del prodotto, ma dall’altro spenderai un capitale a lungo andare.

Dovresti invece comprendere innanzitutto – con l’aiuto di un dermatologo ad esempio – qual è la beauty routine perfetta per te e per il tuo tipo di pelle. Compreso ciò, potrai capire per quale prodotto optare nello specifico.

Tieni conto che molto spesso basta affidarsi anche alle commesse dei negozi, che sapranno indicarti il migliore tra quelli che hanno a disposizione, oppure anche leggere le recensioni su internet (ormai quasi tutti le hanno).

Inoltre dovresti leggere – armandoti di tanta pazienza – gli ingredienti del prodotto che vuoi comprare, perché, per quanto tu possa andare di fretta, dovresti imparare a capire se ce ne sono alcuni che non vanno bene per te ed evitare così di spendere soldi inutili per acquistare prodotti che li contengono.

Può comunque capitare di acquistare prodotti che alla fine non si rivelano molto utili. Come fare in quel caso? Puoi usarli per altre cose.

Un esempio? Se hai comprato una crema viso e ti rendi conto che è eccessivamente “pesante” per la tua pelle e non è abbastanza delicata, puoi semplicemente usarla per le mani, oppure per il corpo.

Inoltre esistono alternative low cost più o meno per ogni prodotto. Possiamo fare qualche esempio. Il tonico – che in genere non costa pochissimo – può essere sostituito da un’idrolato, che è economico, ma ha più o meno lo stesso effetto.

E ancora, i prodotti di make up possono essere sostituiti dai cosiddetti dupe, che altro non sono che le imitazioni a basso costo dei prodotti extra lussuosi. In genere l’effetto finale è praticamente uguale e la qualità non è molto diversa.

L’unica cosa da fare in questo caso è controllare sempre le etichette, per evitare di trovare ingredienti nocivi come i parabeni.

Dobbiamo tenere sempre a mente poi che spesso marchi diversi dello stesso gruppo hanno costi diversissimi tra loro, quindi è bene scegliere quello che costa di meno.

E poi bisogna considerare che in commercio esistono balsami che, se lasciati in posa qualche minuto, hanno praticamente lo stesso effetto di una maschera, ma costano molto di meno.

Ci sono poi prodotti multiuso che sono davvero efficaci ma che ci permettono di risparmiare davvero tantissimo.

Infine, ricorda sempre di guardare gli store online, che spesso offrono dei codici sconto e che quindi ti permettono di risparmiare su tutti i prodotti di beauty routine e di fare il paragone tra diversi negozi, dal momento che a volte catene diverse hanno prezzi differenti.

In ogni caso, adesso sappiamo anche come risparmiare sulla beauty routine.