Ilary Blasi lascia Sabaudia, ma prima incanta con un look bollente

Ilary Blasi lascia la casa di Sabaudia facendo la staffetta con Francesco Totti, ma prima regala ai fan un look sensuale e bollente.

Sono state settimane di totale relax quella che Ilary Blasi ha trascorso a Sabaudia nella villa dove era solita trascorrere le sue estati con Francesco Totti. Ora che il matrimonio con l’ex capitano della Roma è finito, la conduttrice non ha voluto rinunciare a trascorrere qualche giorno al mare nella sua Sabaudia, un luogo magico per Ilary che si è sempre sentita a casa nella località balneare.

Circondata dalla famiglia, dagli amici e dalla figlie Chanel e Isabel, Ilary ha condiviso molte foto sui social mostrandosi in tutta la sua bellezza. Prima di lasciare Sabaudia ha così pubblicato due foto in cui sfoggia un look super sensuale.

Ilary Blasi: camicia annodata sul ventre piatto, mini slip e gambe toniche per l’ultimo bagno nel mare di Sabaudia

Come fa sapere il Corriere della Sera, nella villa di Sabaudia, c’è stata la staffetta tra Ilary Blasi e Francesco Totti che, dopo gli ultimi gossip, sarebbe pronto a parlare raccontando la propria verità. Stando a quello che riporta il Corriere della Sera, se Ilary ha trascorso le ultime settimane nella villa di Sabaudia, Totti trascorrerà in quella villa i giorni fino a dopo Ferragosto in compagnia delle figlie Chanel e Isabel mentre il primogenito Christian, essendo impegnato con gli allenamenti, si dividerà tra Roma e Sabaudia.

Prima di lasciare Sabaudia e svelare quella che sarà la sua prossima destinazione per le ultime settimane d’estate, Ilary ha pubblicato sul proprio profilo Instagram delle foto davvero mozzafiato.

Capelli raccolti, occhiali da sole, slip del bikini in mostra, gambe toniche e snelle, camicia annodata sul ventre piatto e lo spettacolo è servito. In quello che potrebbe essere il suo ultimo bagno della stagione nel mare di Sabaudia, Ilary sfoggia un look super sensuale che ha conquistato tutti.

Anche con uno slip e una camicia annodata e con le maniche arrotolate, la Blasi è una bellezza mozzafiato. Elegante e raffinata anche nella vita quotidiana, la conduttrice strappa gli applausi del web che si inchinano di fronte alla sua innegabile bellezza.