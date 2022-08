Aurora Ramazzotti, sfogo contro gli haters: a difenderla è proprio lui!

Aurora Ramazzotti si sfoga ancora una volta contro i continui attacchi degli haters sui social, questa volta interviene il noto vip a difenderla.

Il mondo dello spettacolo è sicuramente una fonte inesauribile di volti e personaggi che si alternano. Capita, talvolta, che i figli d’arte decidano di seguire le orme del genitore. Un’arma sicuramente a doppio taglio, soprattutto se i genitori famosi sono ben due. Conosce bene questa storia Aurora Ramazzotti, nata con la voglia di farsi un nome tutto suo, ma inevitabilmente legata a mamma Michelle Hunziker e papà Eros.

Con una pagina Instagram che conta 2,3 milioni di follower ed una carriera stellare nascente, ha vissuto da sempre con l’ingombro di una famiglia nata sotto gli occhi dei riflettori. Il suo debutto televisivo è avvenuto da giovanissima, quando nel 2015 divenne la conduttrice del day time di X-Factor. Poi la promozione in diversi altri programmi ed esperienze che continuano a susseguirsi.

Qualcuno, però, continua a ricordarle insistentemente di essersi guadagnata il suo posto soltanto per essere una “raccomandata”. Un pregiudizio contro cui Aurora ha dovuto combattere e continua a farlo tramite i social, seppur ogni tanto afferma di sentirsi sul punto di cedere. “L’unica ragione per cui non mollo è perché altrimenti vincerebbero loro e non me lo perdonerei mai. Ma credetemi che sono quotidianamente a tanto così”, sono state le parole usate dalla conduttrice soltanto qualche giorno fa.

Tommaso Zorzi difende l’amica: “Lo eviterò”

La giovane Ramazzotti ha dimostrato già abbondantemente in questi anni di sapersi difendere al meglio e di avere la grinta giusta per portare avanti il suo lavoro. Certo è che, come lei stessa ha ammesso, i momenti in cui ha voglia di mandare tutto all’aria ci sarebbero. Ma la spinta di dimostrare agli haters che si sbagliano, per fortuna, è più forte.

E se questo non bastasse, ci sono i migliori amici pronti a scendere in campo per lei. Legato da un rapporto speciale e quasi fraterno con lei, Tommaso Zorzi nelle ultime ore ha ricondiviso un post che parla di Aurora nelle sue storie. Naturalmente l’influencer ha aggiunto il suo commento di supporto, in cui ha espresso tutto l’affetto che nutre per lei. “Ti ho vissuta dal liceo e so quanto il pregiudizio sia sempre stato presente nella tua vita e successivamente nel tuo lavoro. Ti ammiro per la tua perseveranza e mi hai insegnato a guardare oltre“, ha esordito il vincitore del GF Vip.

Poi, proseguendo nella sua dimostrazione social, ha spiegato che non mancherà di proteggerla più che può: “So quanto le parole ti abbiano ferita e, ogni volta che potrò, nel mio piccolo, cercherò sempre di evitare che ciò accada e soprattutto che ti condizioni. Ti voglio tanto tanto bene Auri“. Una vera dichiarazione d’amore, si può dire, che non ha fatto che rafforzare la convinzione della grande maggioranza dei supporter della Ramazzotti, che sanno guardare oltre il suo nome riconoscendo il suo talento.