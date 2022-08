Che tipo di coppia siete? Scopriamolo subito con questo test

By

Sei pronta per il test sul che tipo di coppia siete? Devi solo dirci che cosa vedi in questo quadro: scopriamo subito chi siete veramente!

Oggi abbiamo una domanda decisamente particolare da farti.

Vogliamo sapere, infatti, che tipologia di coppia siete. Curioso, vero?

Come si fa a rispondere ad una domanda del genere? Ma che domande, grazie al nostro test della personalità di oggi!

Sei pronta a scoprire la verità su di voi?

Test che tipo di coppia siete: scopri se siete più romantici o passionali

Che ne dici: ti va di scoprire se tu ed il tuo partner invecchierete insieme oppure vi “brucerete” in una fiamma di passione?

Il test su che tipo di coppia siete risponde a questa domanda in pochi istanti.

L’importante è che tu ci dica, sinceramente, cosa hai visto prima in questo quadro.

Tranquilla: non ci sono immagini o simbologie nascoste: il quadro è esattamente quello che vedi!

Un paesaggio bucolico e tranquillo dove, però, ci sono alcuni elementi che spiccano rispetto agli altri.

Cosa hai visto per primo?

hai visto prima la panchina : non solo siete praticamente già sposati ma anche già avviati verso i giorni della vecchiaia, l’uno vicino all’altra.

Il motivo? Se avete visto una panchina, nel nostro test su che tipo di coppia siete, possiamo dire che non solo siete innamorati ma siete anche estremamente convinti della vostra scelta!

Siete romanticissimi e pronti ad immaginare il vostro futuro insieme: anzi, non vedete l’ora che si avveri!

Praticamente avete già deciso tutto della vostra vita in comune: una coppia più romantica della vostra non l’abbiamo ancora mai vista!

Sicuri che non dovreste già fare il nostro test sul numero di figli ?

Altro che romantici: voi state pensando proprio già a cosa mettervi il giorno del matrimonio!

Scherzi a parte: siete sicuramente due persone che hanno deciso di affrontare questo percorso insieme e, quindi, più che passionali per ora siete particolarmente concentrati su come costruire al meglio il vostro rapporto.

Continuate così: siete (letteralmente) sulla buona strada!

Scherzi a parte, il buco è generalmente un simbolo piuttosto negativo. Si ha paura di cadere al suo interno, di rimanere intrappolati lì e di non riuscire più ad uscire.

Per questo motivo, quindi, ti diciamo che il test su che tipo di coppia siete ci racconta che siete… estremamente passionali!

Avete paura di una relazione più seria ma avete un rapporto decisamente focoso e passionale. Talmente passionale che vi spaventa pensare di poter rimanere come “incastrati” per tutta la vita con una persona che, poi, non conoscete neanche così bene!

Forse dovreste provare, entrambi, il nostro test su quale sia la vostra visione nella vita : magari siete più simili di quello che immaginate!

Ci sembra proprio che tu non veda un futuro per questa coppia ma che, anzi, tu veda tutto… come oscurato!

Invece di guardare in avanti, ti stai concentrato su questa relazione che o è segreta o ha dei segreti che non vuoi rivelare agli altri e neanche a te stessa.

Probabilmente tra di voi è un momento un poco fiacco (che potrebbe portare ad una rottura) oppure, semplicemente, siete talmente obnubilati dalla passione che non avete tempo per pensare a voi due… come se foste una vera e propria coppia!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.