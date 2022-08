Test della Bellezza | Sei consapevole di essere bella o sei un po’ insicura?

By

Con questo test immagine sulla bellezza ti daremo l’opportunità ti valutare la tua autostima: quanto sei sicura del tuo aspetto?

Ogni persona, ma soprattutto ogni donna, ha dei piccoli o grandi problemi nel valutare il proprio aspetto.

A questo problema maschi e femmine hanno un approccio praticamente opposto: i maschi si vedono sempre più belli e più affascinanti di quanto siano davvero, le donne più grasse, meno belle e meno attraenti di quanto sono.

Naturalmente la percezione del nostro aspetto influisce moltissimo sulla nostra autostima e anche sul nostro comportamento con le altre persone.

Se ci sentiamo belle, affascinanti, sicure di noi, siamo in grado di affrontare a testa alta persone e situazioni che altrimenti ci metterebbero in imbarazzo. Se, al contrario, ci sentiamo insicure e poco attraenti, sarà molto più difficile comportarci in maniera sicura quando ci troviamo in pubblico.

Per questo motivo può essere molto interessante capire qual è la nostra autopercezione e su cosa dobbiamo lavorare per migliorarla.

Test Immagine sulla Bellezza

Per eseguire questo test dovrai osservare attentamente l’immagine e scegliere uno degli elementi che la compongono. Scegli liberamente in base al tuo gusto ma anche sulla base dell’oggetto che ti colpisce di più.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – L’ombrello

L’ombrello è un oggetto che può ripararci dalla pioggia, dal vento e dal sole, quindi ci protegge da tutte le avversità atmosferiche.

A livello simbolico ripararsi con un ombrello significa resistere a tutto ciò che viene dal mondo esterno, come critiche e offese, ma anche complimenti.

Se hai scelto l’ombrello significa che sei una persona molto timida, che ha paura di affrontare il giudizio degli altri. A volte ti convinci addirittura che non ti interessa cosa pensano le altre persone, ma la verità è che tendi a ignorare il loro giudizio per paura che sia negativo.

Questo significa che non sei davvero consapevole della tua forza e della tua bellezza, perché altrimenti saresti in grado di sostenere con la stessa facilità i giudizi positivi (che possono mettere in imbarazzo) così come le critiche più feroci. Cerca di riscoprire il tuo potenziale!

2 – La donna distesa

La donna distesa rappresenta in tutto e per tutto la bellezza fisica ideale secondo l’arte antica. La sua pelle è bianca e perfetta, è distesa su un prato completamente nuda (porta solo un bracciale!) e sembra essere perfettamente a proprio agio.

Se ad aver colpito la tua immaginazione è la donna distesa significa che sei una persona perfettamente consapevole della tua bellezza. Ti senti perfettamente a tuo agio in ogni situazione e non hai paura né di metterti in mostra né di ricevere critiche, perché le rispedisci al mittente oppure semplicemente le ignori.

Ti facciamo i complimenti per la tua personalità così forte e definita, ma ti lasciamo un avvertimento: attenta a non trasformare questa sicurezza in arroganza! Potrebbe essere davvero un bel problema!

3 – Il buco sull’ombrello

Il buco sull’ombrello non è uno strappo qualsiasi: ha la forma molto definita e precisa di un bel cuore.

A livello simbolico questo significa che sei in grado di tenerti perfettamente al riparo dalle critiche e da tutti i giudizi negativi che ti arrivano dall’esterno. Allo stesso tempo però riesci a far arrivare fino a te soltanto i complimenti e i giudizi positivi da parte delle persone che hai intorno.

Si tratta di una scelta molto intelligente, da un certo punto di vista, ma allo stesso tempo è anche un atteggiamento piuttosto immaturo.

Forse pensi di essere molto bella e molto affascinante (e probabilmente lo sei davvero!), quindi credi che tutti coloro che ti criticano semplicemente non riescono ad apprezzarti o non hanno buoni gusti in fatto di donne.

Al contrario, adori ricevere complimenti e apprezzamenti da coloro che ti sono intorno e quindi li accetti senza alcun problema, utilizzandoli per aumentare la tua autostima. Attenta! Bisogna essere sempre in grado di riconoscere i propri difetti e di ammettere i propri punti deboli, altrimenti ti trasformerai in un’illusa!

4 – Il cuore sulla pelle

Se ad averti colpito è il piccolo cuore rosso che viene proiettato sulla pelle della donna distesa significa che hai un grande amore per te stessa, a prescindere dalla tua bellezza esteriore o da quello che pensano o dicono gli altri di te.

Questo significa che hai fatto un lungo percorso psicologico per accettarti, forse hai anche lavorato su te stessa per trasformare il tuo viso o il tuo fisico nella maniera che volevi, quindi ne vai molto orgogliosa.

Qualsiasi cosa gli altri possano dire o pensare di te non riesce a ferirti perché sei perfettamente consapevole del fatto che fino a che amerai te stessa nessuno riuscirà a farti soffrire davvero. Bravissima!