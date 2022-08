L’influencer più seguita, Beatrice Valli, sgancia una notizia che lascia senza parole i fan. La discussione che ha animato il web.

Essere dei personaggi sempre in vista non è facile, e questo Beatrice Valli lo sa molto bene. Qualsiasi affermazione fatta ha una certa visibilità, e questo ruolo di “privilegiata” lo sfrutta spesso per lanciare messaggi, anche affrontando tematiche sociali che coinvolgono la maggior parte delle persone. Così, in uno sfogo a cuore aperto si lascia andare a delle parole dure, ma che hanno il peso della verità.

Specialmente con il mondo dei social media, tutto è amplificato. Il potere dei mezzi di comunicazione istantanei è costruttivo e distruttivo al tempo stesso. Ad oggi, Beatrice Valli è una giovane donna matura che sa quello che vuole.

Ed è proprio in delle risposte online che spiazza tutti, dimostrando di sapere il fatto suo, e di tenere in considerazione anche le altre persone che come lei vivono le stesse situazioni a volte difficili da gestire.

Così, tra una chiacchiera e l’altra confessa qualcosa di inedito, ma che le sta molto a cuore.

Beatrice Valli confessione: il confronto le dà ragione

Proprio perché quanto detto ha una certa importanza per l’influencer, non ha lasciato alcun dubbio alle sue affermazioni, anzi tutto il contrario. Beatrice Valli non le manda a dire, di certo usa toni pacati, ma ha sempre affermato nolente o volente quello che le passa per la testa. Non ha paura di perdere followers, perché rimane fedele a sé stessa.

Eccola qui in foto con i suoi tre bellissimi figli: Alessandro, Bianca e Azzurra. Sposata con Marco Fantini hanno una bellissima famiglia, la quale qualche volta è costretta a separarsi per impegni di lavoro.

Ed è proprio quello che è accaduto da poco, infatti il marito è partito da solo, e loro non lo hanno seguito. La situazione salta subito all’occhio, quindi si pensa ad una possibile crisi familiare, ma niente di tutto ciò si è verificato.

La donna risponde a diversi messaggi sui social, tramite la piattaforma ask si dedica ai fan che le chiedono tante curiosità, e lei non è mai stata restia a ciò, anzi adora il rapporto trasparente con il pubblico.

Così, è proprio in quest’occasione che si lascia andare ad uno sfogo che anche i suoi colleghi condividono. Non è potuta partire insieme al marito, perché ha avuto grosse difficoltà a trovare una babysitter! Ecco la sua confessione:

“Mi confronto con tantissime mamme e hanno tutte il mio stesso problema. Non so cosa c’è nell’aria. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare…”

Una sua fan risponde che forse è colpa del reddito di cittadinanza! Insomma, si tratta di una vera lamentela, condivisa da fan e non. Quindi, dopo il matrimonio ed il colpo di scena commuovente durante la cerimonia, si ritorna ad avere a che fare con pappe e bavaglini.

Come lei anche Claudia Gerini, Karina Cascella, Albano Carrisi, Flavio Briatore e Orietta Berti. Insomma, il provvedimento del Governo non sembra essere molto gradito, per l’influencer a causa del Reddito non ci sono babysitter!