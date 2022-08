Tutti i segreti per usare la matita occhi dopo i 40 anni per risultati top!

Tutti i segreti per realizzare un perfetto trucco occhi con la matita a 40 anni: i “do” e i “don’t” dei make up artist si basano sulla scelta del colore e della texture.

Dopo i 40 anni la matita può essere un’arma segreta per la realizzazione di un trucco occhi semplice ma magnetico e affascinante.

Il motivo è che la matita è perfetta per delineare lo sguardo, esattamente come un eyeliner, ma può essere sfumata quasi come un ombretto.

Questa sua duplice caratteristica la rende assolutamente perfetta da utilizzare su una palpebra mobile che comincia a presentare rughette e increspature, come accade dopo i 40 anni.

Ci sono però degli accorgimenti che vanno assolutamente presi quando si sceglie quale matita occhi utilizzare per realizzare il proprio make up.

Scegliere il colore sbagliato o applicarlo con una tecnica inadatta alla forma dei nostri occhi può rovinare il trucco ma, soprattutto, può far apparire il nostro stanco più stanco e più “vecchio”.

I segreti per un trucco occhi perfetto con la matita (preziosissimi dopo i 40 anni)

In linea generale la matita occhi dev’essere utilizzata per rendere lo sguardo più intenso e il bianco dell’occhio più brillante. Questo unico accorgimento ci permetterà di ottenere un viso più giovanile e un’espressione più vivace a qualsiasi età.

Ecco quali sono i colori da usare e quelli da non utilizzare.

COLORI DA PREFERIRE

Nero

Il nero è un vero e proprio passepartout. Rende più intenso e più misterioso lo sguardo di tutte le donne, adattandosi a occhi di ogni colore.

Marrone freddo o caldo a seconda della carnagione

Con il marrone si ottengono in pratica gli stessi risultati che si possono ottenere con il nero ma l’effetto finale sarà più naturale e più soft. Questi colori sono perfetti da utilizzare per un trucco occhi da giorno o un trucco occhi da sera che non vuole essere troppo aggressivo.

Colori pop

I colori pop, cioè colori molto appariscenti e intensi, sono perfetti da utilizzare se si vuole creare un make up grafico, originale e vistoso. In questo caso il consiglio è di abbinare il colore della matita al colore degli occhi, preferendo sempre un colore complementare piuttosto che uno simile.

COLORI DA EVITARE

Grigio

Il grigio non offre abbastanza contrasto rispetto alla parte bianca dell’occhio. Il risultato finale sarà molto deludente: lo sguardo apparirà spento e stanco, l’esatto contrario di ciò che si voleva ottenere. L’unica concessione è per il grigio molto scuro, ma a quel punto è sempre meglio utilizzare piccole quantità di nero da sfumare bene con un pennellino angolato.

Colori madreperlati o iridescenti

Questo tipo di colore corrisponde agli ombretti shimmer. I colori madreperlati hanno un finish leggermente lucido o metallizzato e in linea generale sono colori molto chiari. Ancora una volta, questo implica che il bianco dell’occhio apparirà molto spento e meno vivo.

Colori simili al colore degli occhi (solo per occhi chiari)

Molte donne sono convinte che utilizzando una matita occhi di un colore molto simile a quello dell’iride si metta in evidenza un colore particolare degli occhi, come l’azzurro, il blu o il verde intenso. Purtroppo si tratta di una leggenda metropolitana. Il modo migliore per far risaltare gli occhi di colore chiaro è utilizzare matite marroni, nere o al massimo grigio scuro.

SFUMARE LA MATITA

Sfumare la matita utilizzando un pennellino di piccole dimensioni dalle setole angolate è sempre una buona idea dopo i 40 anni.

In questo modo infatti lo sguardo apparirà meno duro e soprattutto le piccole rughette della palpebra saranno messe meno in evidenza.

Questo consiglio va seguito con grande attenzione soprattutto se si sceglie di applicare la matita sotto l’occhio.

Dopo averla applicata è fondamentale sfumare e fissare il colore utilizzando un ombretto della stessa sfumatura. In questo modo il trucco durerà molto più a lungo e si eviterà di trasformare un trucco elegante in un’occhiaia più marcata!