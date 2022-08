Questo segno non riesce a contrastare lo stress e vive male i suoi giorni

E’ il segno più stressato di tutti, si stressa continuamente e per ogni cosa, non vive bene e non sa come contrastare lo stress.

Non sarebbe bellissimo possedere un impermeabile invisibile che ci rende immuni dallo stress? Questo è ciò che probabilmente desidera un segno in particolare, più di ogni altra cosa, dato che è il segno che è più stressato di tutti e più incapace di contrastare lo stress.

Alcune persone hanno il dono della tranquillità. Le vedi restare impassibili di fronte a tutto ed in tutte le circostanze, e poi ci sono i segni sempre positivi e sorridenti come lui, la gioia di vivere lo accompagna dalla nascita, è il segno più felice dello zodiaco. Per contro ci sono anche persone che sono perennemente agitate ed ansiose. Il loro pelo sullo stomaco è altamente sensibile e lo stress è una seconda pelle. Hai capito di chi stiamo parlando?

E’ lui il segno più ansioso dello zodiaco

Il nativo della VERGINE è il segno particolarmente incline agli attacchi d’ansia. Sappiamo che la Vergine è un segno esigente, ha bisogno di controllare sempre tutto, pianifica ogni cosa, è sempre puntuale e vive nell’ordine. E’ ossessionato dal controllo e la sua perpetua ricerca della perfezione è la sua principale fonte di stress.

Il fatto di essere maniacale lo fa sentire sotto pressione, e il suo atteggiamento è il medesimo sia nella vita privata che in quella professionale. A ciò si aggiunge il fatto che questo segno è riservato e non racconta i suoi stati d’animo, si tiene tutto dentro. Accumula preoccupazioni, pensieri, ansia finché non diventano una trappola.

Questa ansia si traduce in dolore fisico a volte, a livello addominale. Essendo lo stomaco il secondo cervello questo organo non sembra funzionare correttamente. Il dolore fisico unito al suo scompenso mentale gli impediscono di condurre la sua vita serenamente.

La Vergine è un segno di Terra e come tale tende ad essere molto sensibile riguardo il suo stato di salute, molto meticoloso in fatto di igiene e perfino ipocondriaco. Solo il pensiero di contrarre una malattia li rende instabili.

A seguire la Vergine tra i segni più stressati c’è il Gemelli. Questo segno è governato da Mercurio, un pianeta che influenza il suo sistema nervoso. Segno di Aria, le sue ansie si traducono in tumulti e scariche elettriche. Ciò che agita un gemelli più di ogni altra cosa è l’imposizione o qualsiasi cosa che lede la sua libertà.