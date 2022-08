Difficile averci a che fare: questi segni perdono sempre tutto!

Se non l’avessero avvitata al collo, i segni zodiacali che perdono tutto perderebbero anche la testa. Pronta a scoprire se sei tra loro?

Diciamoci la verità: ci sono persone alle quali non si può sinceramente affidare nulla nella vita.

Il motivo? Semplicemente che sono tra le persone che dimenticano sempre tutto e che non possono essere considerate responsabili praticamente di niente.

Pronto a scoprire se ci sei anche tu in classifica?

I segni zodiacali che perdono tutto: ecco la classifica dell’oroscopo

Diciamoci la verità: se sei una persona che si dimentica sempre le cose, ci sono buone possibilità che tu, in questo momento, abbia perso qualcosa.

Magari si tratta degli occhiali da vista o del portafoglio oppure del cellulare (prima di renderti conto di averlo in mano, visto che stai leggendo questa classifica dell’oroscopo di oggi).

Se questo è il caso, allora è probabilissimo che tu sia nella classifica dell’oroscopo di oggi: parliamo dei segni zodiacali che perdono sempre tutto!

Pronto a scoprire se sei tra i primi cinque classificati?

Toro: quinto posto

Incredibile ma vero, i precisissimi ed analitici nati sotto il segno del Toro (non a caso sono nella classifica dei segni zodiacali più precisi di tutto l’oroscopo), sono veramente persone che dimenticano tutto.

La borsa sull’autobus, la borraccia sul treno, le chiavi di casa nella serratura appena si chiudono la porta alle spalle: quante cose che i Toro hanno perso (e recuperato fortunosamente) negli anni!

Meglio non dare loro niente: non ne terranno conto!

Capricorno: quarto posto

Anche i Capricorno, che sono generalmente persone particolarmente con la testa sulle spalle, hanno questo difetto sinceramente curioso.

Quale? Ma quello che di dimenticare tutto, ovunque!

Accendini, occhiali da sole, cellulare: niente di tutto questo rimane nelle tasche dei Capricorno per troppo a lungo.

I nati sotto questo segno sono persone particolarmente “dimenticarelle“: hanno troppo a cui pensare e finiscono per dare la precedenza ad altro piuttosto che… alla capacità di tenere sotto controllo i loro averi!

Bilancia: terzo posto

Mettiamo i nati sotto il segno della Bilancia al terzo posto della nostra classifica di oggi per un motivo semplice.

Certo, è vero che la Bilancia dimentica sempre tutto (e che, quindi, si merita decisamente un posto nella classifica dei segni zodiacali che dimenticano tutto) ma è anche vero che… la Bilancia lo fa un po’ per posa!

Care Bilancia, ammettetelo: vi piace esagerare i vostri tratti più goffi perché sapete che in questa maniera potete risultare più simpatici alle altre persone!

Fatevi dare un consiglio: non avete nessun bisogno di trucchetti per stare simpatici agli altri: gli piacete così come siete!

Pesci: secondo posto

Non potevamo avere una classifica dell’oroscopo sui segni zodiacali che dimenticano sempre tutto senza nominare i nati sotto il segno dei Pesci.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, ha fama di essere una persona particolarmente svampita e particolarmente smemorata.

Beh, effettivamente cari Pesci la vostra fama è vera: vi capita spesso di dimenticarvi tutto quanto!

Non lo fate tanto per fare una scena o perché non avete rispetto delle cose che possedete. Semplicemente non date importanza praticamente a niente se non a pochi oggetti (pochissimi, quasi nessuno in realtà). Ecco perché siete in questa classifica: è facile dimenticarsi tutto quando gli oggetti non hanno nessun valore!

Fortunatamente voi Pesci siete anche nella classifica dei segni zodiacali più intuitivi di tutto l’oroscopo: quello che dimenticate, potete recuperarlo grazie ai vostri “poteri”!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che dimenticano sempre tutto

Arriviamo, infine, ai nati sotto il segno dei Gemelli che occupano la prima posizione nella classifica dei segni zodiacali che dimenticano sempre tutto.

Cari Gemelli, diteci la verità: vi siete dimenticati anche su che sito siete e che cosa stavate facendo un attimo prima di aprire questo articolo, vero?

Scherzi a parte: i nati sotto il segno dei Gemelli sono persone assolutamente smemorate, che non possono proprio fare a meno di doversi scrivere dei reminder sulle mani. Un’agenda o dei post-it verrebbero persi in meno di un istante!

I Gemelli dimenticano appuntamenti, oggetti, addirittura anche situazioni imbarazzanti: niente è abbastanza importante da avere un ruolo permanente nella loro mente!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.