Quanto guadagnano i protagonisti di Uomini e Donne? Ecco i cachet

Uomini e Donne è uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset, ma quanto guadagnano i protagonisti del dating show di Maria De Filippi?

Puntuale come l’inizio delle scuole ed il ritorno a lavoro, compare ogni anno nella stagione autunnale anche la nuova edizione di Uomini e Donne. Un programma che continua ad essere una punta di Mediaset, fin da quando Maria De Filippi lo fece sbarcare in tv nel 1996. In realtà, la nuova versione nacque come seguito di Amici, talk show in cui si affrontavano tematiche legate al mondo giovanile.

Il programma così come lo conosciamo oggi, però, subì la sua vera trasformazione nel 2001. In quell’anno la moglie di Costanzo ebbe la geniale trovata di cambiarne l’obiettivo: niente più discussioni e dibattiti, semplicemente un programma per incontri finalizzato all’instaurare una relazione sentimentale. Ed è così che è diventato un vero e proprio format, da cui sono emersi personaggi che tutt’ora seguiamo e amiamo.

Una su tutti, Tina Cipollari, approdata nello studio di U&D come corteggiatrice del primo tronista in assoluto: Roberto Maltoni. Da allora la trasmissione è stato un vero calderone di persone diventate note e che hanno fatto della loro presenza un vero e proprio lavoro. Ma quanto guadagnano i protagonisti del programma?

Opinionisti, corteggiatori e tronisti: cifre e guadagni

Presenze fisse ormai da anni, Gianni Sperti e Tina Cipollari sono i volti a cui Maria De Filippi pare proprio non rinunciare. Un impegno, dunque, praticamente quotidiano che viene corrisposto come lavoro a tutti gli effetti. Ma quali cifre guadagnano i due protagonisti, nonché spalle della padrona di casa? Negli anni sono state diverse le ipotesi emerse sul loro cachet, che ora sembrano essere state chiarite una volta per tutte.

É stato il giornale Diva e Donna a svelare che Tina e Gianni guadagnerebbero tra i 2mila e i 4mila euro a registrazione di puntata. Ciò significa che tale cifra è da attribuirsi a circa tre delle puntate che noi vediamo in onda su Canale 5, considerando che vengono poi suddivise in più parti. Altri protagonisti sono ovviamente, corteggiatori e tronisti, senza i quali il programma non sarebbe possibile. Naturalmente il dating show di Maria continua ad essere un’enorme vetrina mediatica per chi spera di affacciarsi nel mondo dello spettacolo.

Ecco il motivo per cui sempre più giovani (e over) corrono a fare i provini sperando di guadagnarsi il loro posticino sulle sedie dello studio di Uomini e Donne. Ma quale introito economico effettivo hanno loro? Praticamente nessuno. Pare infatti, che per loro non sia prevista da contratto nessun tipo di retribuzione.

Chiaro è che tutta la popolarità che ne traggono dall’apparire quotidianamente in tv, altro non fa che aprire nuove opportunità. Sono tantissimi i locali che ospitano serate in cui sono presenti volti di U&D. Senza parlare poi del “mestiere” di influencer, che tra collaborazioni e sponsorizzazioni può fruttare anche qualche migliaio di euro per una singola foto su Instagram.