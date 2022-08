Indecisa su quale costume mettere in valigia? Ecco i modelli must-have

Superata o meno, la prova costume ad agosto la fanno i modelli dei bikini e delle varianti intere che decidiamo di mettere in valigia. Sia che si tratti di un week-end sia che si stia partendo per la seconda settimana di vacanza, vediamo i must-have dell’estate 2022.

Striminziti, da portare “al contrario”, colorati, tinta unita, con frange o con appariscenti paillettes. La moda swimwear offre davvero un po’ di tutto ma il focus va su quelli che spopolano tra le giovani influencer del web e tra le star italiane del mondo dello spettacolo.

Scopriamo su quali costumi da bagno puntare per avere la massima resa con il minimo sforzo (seguire le nostre dritte è facilissimo).

Costumi che devo essere messi in valigia ad agosto per catturare sole e sguardi

Il primo bikini consiste in un classico triangolo con slip però molto sgambato ed ha la stampa giungla.

Contrariamente ai soliti zebrati e maculari, questa volta la vera protagonista è la flora quindi ecco foglie colorate ed arricciature realistiche che completano il tutto. Pin-up Stars ne ha creato uno verde imbottito in lycra riciclata. Costa 145 euro sul sito ufficiale del brand.

Gli anni Novanta continuano a spadroneggiare e lo fanno anche attraverso i tagli cut out dei modelli interi. Il modello blu di Candypants (attualmente scontato a 31,50 euro su Asos) con spalline sottili basic, ha un ovale che lascia parte del torace destro e della schiena scoperti. Da avere assolutamente ma per il colore meglio controllare la propria carnagione prima dell’acquisto.

Super cool anche il bikini realizzato a reggiseno, sì, con ferretto, cuciture similari e spazio tra le coppe. Niente gancini per la chiusura che è (classica) a fiocco sulla schiena. Il fatto di poterlo trovare in rosa antico, in color glicine oppure in un pallido crema decorato da fiorellini di campo lo rende forse “troppo intimo” quindi meglio optare per un blu notte, un petrolio o un nero basic che non delude mai. Con Tezenis l’investimento sarà minimo (14,99 euro) e si potrà indossare questa romantica alternativa per la spiaggia.

Mentre la scorsa primavera – estate andavano di moda le cinture gioiello, questa volta la cintura è parte integrante del costume stesso. Un esempio lo abbiamo con Oysho, marchio famoso non solo per i pigiami e le camicie da notte ma anche per i costumi da bagno modellanti. Oppure, restando su budget accessibili, c’è Shein con il bikini a triangolo verde menta con nastri xxl. Inutile dire che il successo sia assicurato ma è meglio avere un ventre adatto ad essere “legato”. Costa solo 7 euro.

Come outfit per il mare ricordiamoci poi che con il lino si abbina tutto, qualsiasi costume tra quelli visti oggi con una camicia in questo tessuto o un abito casual monocromatico starà benissimo. Il prossimo step? Scegliere il più adatto a noi e correre a far la valigia!

Silvia Zanchi