Chiara Ferragni e quel particolare in bagno notato dai fan

Chiara Ferragni svela una volta per tutte un mistero che attanaglia i fan da tempo, un particolare del suo bagno non è passato inosservato.

Una vita da copertina ed una famiglia da sogno: cosa si può volere di più? Insomma, possiamo affermare con certezza che Chiara Ferragni ce le ha un po’ tutte. La regina del web continua a confermarsi uno dei personaggi più amati in Italia e all’estero e, quotidianamente, tiene banco con le sue novità. I Ferragnez, diventati anche una serie di successo, non smettono di far parlare.

Impegnatissimi tra i vari impegni professionali, i componenti della famiglia più social del paese, lasciano spazio anche per una dose generosa di vacanze. Negli ultimi giorni la splendida Chiara si è fatta immortalare al Lago di Como, mentre giusto ieri ha spiccato il volo per raggiungere Ibiza. Al seguito, i fedeli Fedez, Leone e Vittoria, possibilmente abbinati con outfit che riportano il logo del suo brand.

Negli ultimi tempi la super mamma fashion si è divertita spesso a giocare con la sensualità. Stanno diventando ormai celebri (e fonte di parodie e meme più disparati) i suoi pantaloni Mugler che lasciano il lato B scoperto. Il primo, nero e aderente, sfoggiato in occasione della settimana della moda di Parigi. Il secondo, un denim con intagli sul posteriore e sulla gamba, mostrato in un post di qualche giorno fa.

Le foto romantiche sopra il water, Chiara risponde alla curiosità dei follower

Non è una novità che Chiara Ferragni e la sua famiglia siano dei dettatori di tendenze. Ogni loro passo viene monitorato costantemente per carpire ispirazioni da copiare in ogni ambito. Non poteva certo sfuggire agli occhi dei fan, dunque, un particolare che spesso si è notato proprio attraverso le sue pubblicazioni e che riguarda il suo bagno.

Nelle ultime ore, come spesso capita, l’influencer sta rispondendo alle domande dei follower che le pongono le curiosità più disparate sulla sua vita. Ecco allora che su TikTok un utente ha domandato alla moglie di Fedez come mai avesse le foto dei suoi momenti più belli appese proprio…sopra al wc! “Non lo so, ci stanno bene“, ha ammesso candidamente l’imprenditrice digitale senza troppi giri di parole.

“In effetti la foto della proposta di matrimonio all’Arena di Verona è posizionata sopra il water…le polaroid del matrimonio, sono anche queste in bagno. Non so perché le abbiamo messe lì, ci stavano bene e basta”, ha spiegato con una risatina. Un posto impensabile, in effetti, in cui custodire momenti così preziosi della vita, ma probabilmente…anche quello più propizio per lasciarsi andare ad un attimo di relax vagando nelle memorie. E chissà che non diventi una moda!