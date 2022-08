Cambia tutto dopo l’addio ad Amici: l’annuncio spiazza i fan

Un notissimo volto di Amici dice addio al programma e sbarca su una nuova frontiera, la notizia spiazza i fan.

Non è la prima volta che si parla dei protagonisti di Amici. Vecchie e nuove leve che sono pronte a lanciarsi nel mondo dello spettacolo con grande energia e grandi aspettative. Siamo giunti ormai all’edizione 22, fatto che sta a significare che di volti ne sono passati davvero tanti. Alcuni di loro hanno sicuramente preso il volo, specializzandosi nella propria disciplina.

I nomi da citare sarebbero davvero troppi, riempiono gli stadi con i loro concerti o infiammano le platee con le loro esibizioni. Ma c’è anche chi, da quando ha messo per la prima volta piede nella scuola più famosa d’Italia, ne ha fatta di strada. E, probabilmente ha cambiato anche rotta in corso d’opera. Basta pensare a Stefano De Martino, approdato nel talent show di Maria De Filippi con un sogno nel cassetto: quello di diventare un ballerino professionista.

Nel corso del tempo e dopo alcune edizioni da professionista, la sua vita professionale ha preso una piega del tutto inaspettata. Complice anche la love-story che ancora tiene banco nelle cronache rosa con Belen Rodriguez, De Martino è diventato un vero e proprio personaggio televisivo, affacciandosi in conduzioni importanti come Step-Stasera Tutto è Posssibile, Made in Sud ed ora Tim Summer Hits. Stessa sorte, stando a indiscrezioni, avrà anche un suo grande amico e collega.

Marcello Sacchetta sbarca in Rai, conduzione per l’ex ballerino di Amici

Non solo Stefano De Martino, perché nella prossima stagione dobbiamo prepararci a vedere un altro noto volto di Amici in tv. Per Marcello Sacchetta, ex ballerino professionista del talent e grande amico del marito di Belen, si è presentata un’opportunità stellare: quella di diventare conduttore. Ebbene sì, in grande stile tra l’altro.

Il danzatore dagli occhi blu approderà direttamente in Rai, come è stato rivelato dall’annuncio dei nuovi palinsesti della stagione 2022/2023. A quasi 40 anni Marcello ha dato una bella svolta alla sua vita e si cimenterà nella conduzione di Nudi per la vita. Nel nuovo format di Rai 2, affiancherà nientedimeno che Mara Maionchi in un’avventura tutta nuova, che si prevede già spumeggiante.

Nel game show, infatti, una serie di Vip uomini e donne dovranno spogliarsi a fini benefici scatenando sicuramente il divertimento generale. E se cresce l’emozione per l’esperienza televisiva, nel frattempo Marcello Sacchetta si gode anche l’attesa della paternità. La compagna e collega Giulia Pauselli è in attesa del loro primo bebè, frutto di un amore lungo 10 anni.