I 5 posti più instagrammabili di Genova da scoprire in un week end

Tra i posti più instagrammabili di Genova il mare fa da assoluto protagonista, dal Porto Antico della città fino alla spiaggia più bella.

Quando si passano pochi giorni in una città complessa come Genova si rischia di rimanere confusi. Il centro storico offre moltissimi scorci interessanti da fotografare, ma di certo i punti vicino al mare offrono scatti mozzafiato.

Il consiglio è quindi quello di percorrere la parte più bella di Genova dal Porto Antico alla famosissima spiaggetta di Boccadasse con una piccola puntata nella piazza più famosa della città e nella via cittadina più amata dagli instagrammer e dai turisti di tutto il mondo.

I 5 posti più instagrammabili di Genova

Per essere davvero perfetta per Instagram una foto deve avere soprattutto colori vividi e una composizione interessante. Per quanto riguarda i colori, il Corso Italia in estate offre tutto quello che si può desiderare!

1 – Il lungomare di Genova

Il lungomare di Genova è caratterizzato da una lunghissima e ininterrotta passeggiata di diversi chilometri che permette di ammirare non soltanto il mare e le spiagge della città, ma anche la costa ligure oltre il golfo e, nei giorni di buona visibilità, anche la Corsica e Portofino.

A caratterizzare il lungomare di Genova sono le bellissime decorazioni della pavimentazione, così grandi e colorate da essere perfettamente visibili anche dal satellite!

2 – Il Porto Antico

Il Porto Antico può essere considerato a tutti gli effetti il “salotto sul mare” della città. Si tratta di una zona molto turistica, frequentatissima soprattutto in primavera e in estate.

Al centro del porto c’è una gigantesca struttura metallica simile a un’anemone che rende unico il profilo della città. Si tratta dell’ascensore panoramico Bigo, che permette di godere del panorama da una prospettiva unica.

In alternativa, le terrazze di Eataly (aperte al pubblico) sono un punto perfetto per scattare selfie indimenticabile con il porto sullo sfondo.

3 – La spiaggia libera di Boccadasse

Originariamente Boccadasse era un borgo di pescatori fuori dal confine cittadino. Con il tempo la città si è allargata, inglobandolo, ma la sua struttura e il suo fascino sono rimasti assolutamente inalterati.

Il borgo si stringe intorno a una piccola spiaggia di sassi dal grande fascino, bellissima in ogni stagione dell’anno. È possibile fare aperitivo a uno dei molti tavolini che vengono disposti per accogliere i turisti, o altrimenti bere qualcosa seduti a riva di mare.

Se si arriva qui per pranzo o per cena è possibile anche consumare una cena a riva di mare in uno dei diversi ristoranti che si affacciano nella cala.

A chi non teme le salite si consiglia di prendere la strada che si inerpica attraverso il borgo fino alla cima di Capo Santa Chiara, dove sorge un piccolo castello che sembra uscito da una fiaba. Dal belvedere (fornito di panchine) si può godere di un bellissimo panorama con il mare a perdita d’occhio.

4 – Piazza De Ferrari

Piazza De Ferrai è la piazza principale di Genova, nonché la più famosa. È caratterizzata da una gigantesca fontana circondata da coreografici getti d’acqua accanto ai quali si può camminare (e scattare fotografie).

La piazza è circondata da palazzi molto belli tra cui quello della Borsa (che al tramonto si tinge di un rosa intenso), quello della Regione Liguria e infine Palazzo Ducale, completamente dipinto.

In Piazza De Ferrari è posto anche uno dei “monumenti moderni” più famosi della città: il nome di Genova accanto a cui milioni di turisti hanno scattato un immancabile selfie.

5 – Via Venticinque Aprile

Questa via, che si trova a pochi passi da Piazza De Ferrari, è molto celebre tra gli Instagrammer che si trovano a passare nel capoluogo genovese. La sua fama dipende dal fatto che, a seconda della stagione e dei vari eventi cittadini, viene decorata con elementi coloratissimi che creano uno sfondo perfetto per selfie di grande impatto o anche per fotografie indimenticabili.