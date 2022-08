Scopri la tua visione nella vita grazie a questo quadro

By

Il test della visione della vita è qui per aiutarci a capire che tipo di sguardo hai nella vita: non sei curiosa di scoprirlo?

Oggi abbiamo deciso di farti una domanda decisamente importante.

Che ne pensi tu, della vita in generale?

Certo, troppo facile fare una domanda così aperta e lasciare che sia tu ad arrabattarti con la risposta, non trovi?

Per questo motivo abbiamo pensato di proporti il test della personalità di oggi: ecco cosa devi fare!

Il test della visione della vita: scopriamo come la pensi davvero su… tutto!

Che ne dici, ti va di dirci che cosa ne pensi nella vita?

Il test della visione della vita è qui per fare proprio questo.

Ti basterà guardare il quadro che vedi riprodotto qui sopra, un’opera di Jim e Lynn Lemyre, e dirci che cosa hai notato prima in questo splendido soggetto surrealista.

Non preoccuparti di indovinare la simbologia “giusta“: pensa solo a quello che ti ha colpito prima!

Allora, sei pronta a scoprire che tipo di visione hai della vita?

hai visto prima la barca sospesa : la tua visione della vita è una di quelle che possiamo assolutamente invidiare.

Sei una persona che è sempre pronta a stupirsi e questo è un talento ed un modo di affrontare la vita di tutti i giorni veramente fantastico!

Tu non dai niente per scontato e non credi neanche che gli altri dovrebbero fare altrettanto… anzi!

Sei una persona che non ha paura del futuro perché sa che c’è sempre qualcosa di diverso ad aspettarla e che sarai sempre in grado di vedere i suoi lati positivi.

: la tua visione della vita è una di quelle che possiamo assolutamente invidiare. Sei una persona che è sempre pronta a stupirsi e questo è un talento ed un modo di affrontare la vita di tutti i giorni veramente fantastico! Tu non dai niente per scontato e non credi neanche che gli altri dovrebbero fare altrettanto… anzi! Sei una persona che non ha paura del futuro perché sa che c’è sempre qualcosa di diverso ad aspettarla e che sarai sempre in grado di vedere i suoi lati positivi. hai visto la luna e l’acqua dentro la barca : notare prima il riflesso è un segno molto importante. Ci dice di te che sei una persona particolarmente portata verso la nostalgia e la malinconia.

Attenzione: non sei una persona triste ma semplicemente una persona che dà un grande valore ai sentimenti, alle emozioni ed al loro valore.

In questo mondo, dove tutto è elettronico e poco sentito, tu ti senti decisamente fuori posto. Ti sembra che gli altri non ti capiscano e che vivano tutto senza comprenderlo appieno.

Per questo motivo, quindi, ti consigliamo di provare anche il nostro test del portale: il motivo è semplice! Con questo test ti sveliamo il “mondo” a cui appartieni : chissà se lì niente staresti meglio?

: notare prima il riflesso è un segno molto importante. Ci dice di te che sei una persona particolarmente portata verso la nostalgia e la malinconia. Attenzione: non sei una persona triste ma semplicemente una persona che dà un grande valore ai sentimenti, alle emozioni ed al loro valore. In questo mondo, dove tutto è elettronico e poco sentito, tu ti senti decisamente fuori posto. Ti sembra che gli altri non ti capiscano e che vivano tutto senza comprenderlo appieno. Per questo motivo, quindi, ti consigliamo di provare anche il nostro : chissà se lì niente staresti meglio? hai visto la luna in cielo : se la luna è rappresentate di un vero e proprio eterno movimento, non ti stupirà sapere che, se l’hai vista in cielo, sei decisamente una persona… travolgente!

Ti piace cambiare, questo sì, ma questo non vuol dire che tu sia una persona priva di radici o di effetti! La tua visione della vita è che tutto è un’occasione e tutto deve essere visto come tale. Per questo motivo, quindi, credi che nella vita tutto vada provato, almeno una volta.

Questo ti ha portato a vivere sia belle che brutte esperienze, oltre che a soffrire molto. Insomma, avere a che fare con te non è sempre semplice!

: se la luna è rappresentate di un vero e proprio eterno movimento, non ti stupirà sapere che, se l’hai vista in cielo, sei decisamente una persona… travolgente! Ti piace cambiare, questo sì, ma questo non vuol dire che tu sia una persona priva di radici o di effetti! La tua visione della vita è che tutto è un’occasione e tutto deve essere visto come tale. Per questo motivo, quindi, credi che nella vita tutto vada provato, almeno una volta. Questo ti ha portato a vivere sia belle che brutte esperienze, oltre che a soffrire molto. Insomma, avere a che fare con te non è sempre semplice! hai visto l’ombra della barca in terra: vedere un’ombra come primo elemento ci parla spesso di una personalità “nascosta”.

Sei una persona timida o almeno sembri tale, soprattutto agli occhi degli altri. Il motivo per cui hai notato prima l’ombra nel nostro test della visione della vita è che sei una persona particolarmente portata a nascondere i propri veri sentimenti e credi che tutti dovrebbero fare altrettanto!

Sia chiaro: non sei una persona che non è spontanea o che non ha emozioni e sentimenti, anzi!

Sei sicuramente una persona che vive una vita di cui ha molta cura: non vuoi che tutti possano vedere come ti senti e che tipo di persona sei! Forse dovresti provare il nostro test che ci dice davvero come ti senti in questo momento: la risposta potrebbe non essere scontata e stupirti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.