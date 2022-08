Impossibile avere a che fare con loro: sono i segni più indisponenti

Sei uno dei segni zodiacali più indisponenti di tutto l’oroscopo? No, non rispondere: lo riusciamo a capire solo dalla tua espressione!

Ci sono persone che non possono veramente fare a meno di rendere la vita di tutti quanti un vero e proprio inferno.

Come?

Semplicemente con il loro modo di fare: indisponenti, dispettosi, puntigliosi e sempre pronti a prendersela con il prossimo.

Non è che ci sei anche tu tra loro… vero?

I segni zodiacali più indisponenti di tutto l’oroscopo: ecco la classifica

Sarebbe veramente curioso trovarti nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Abbiamo deciso, infatti, di parlare di tutti i segni zodiacali che sono tra i più indisponenti dell’oroscopo.

Hai presente di chi parliamo, vero? Persone sempre pronte a dare fastidio, a rendere la vita un poco più complicata…a tutti gli altri!

Gemelli: quinto posto

No, cari Gemelli, non prendetevela sul personale.

Sì, è vero che siete nella classifica dei segni zodiacali più indisponenti dell’oroscopo ma non intendiamo dire che lo siete sempre!

Quando i Gemelli hanno una giornata no o, semplicemente, non hanno ottenuto quello che volevano da una persona, diventare indisponenti è una delle frecce al loro arco!

Vergine: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine, sempre molto attenti a precisione ed eleganza, possono diventare veramente molto indisponenti quando vogliono!

Per la Vergine, infatti, essere precisi è un vanto (per questo è al primo posto della classifica dei segni zodiacali più precisi di tutto l’oroscopo) e quando qualcosa non va secondo i loro piani tutto diventa complicato ed odioso. In questo frangente anche la Vergine diventa complicata, odiosa e decisamente indisponente!

Cancro: terzo posto

Eh sì, anche i nati sotto il segno del Cancro sono nella nostra classifica di oggi dei segni zodiacali più indisponenti di tutto l’oroscopo.

Il motivo è semplice: i Cancro possono essere veramente indisponenti quando vogliono!

Se prendete un Cancro per il verso sbagliato, non c’è modo di farsi perdonare o di cambiare la situazione. Dopotutto i Cancro sono i re e le regine del rancore come testimonia anche il loro primo posto nella classifica dei segni zodiacali che portano sempre rancore!

Insomma, ci siamo capiti: attenzione a come vi approcciate ai Cancro. Possono far diventare la vostra (e la loro) vita un inferno per una semplice questione di principio!

Bilancia: secondo posto

Per i nati sotto il segno della Bilancia, essere indisponenti è qualcosa che sembra veramente strano ed impossibile da fare. Chi mai farebbe l’indisponente potendo scegliere?

Questo loro atteggiamento, che abbiamo appena descritto qui sopra, contribuisce a mettere i nati sotto il segno della Bilancia al secondo posto della nostra classifica.

La pecca peggiore dei nati sotto il segno della Bilancia, infatti, non è solo quella di essere indisponenti nei confronti del prossimo, soprattutto quando sono invidiosi o gelosi di lui.

Le Bilancia fanno anche decisamente finta di non essere indisponenti, dicendo che il loro atteggiamento è assolutamente normale e che non vi stanno trattando diversamente quando vi confrontate con loro riguardo l’argomento.

Una Bilancia è letteralmente in grado di negare l’evidenza: più indisponente di così c’è veramente poco alto!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più indisponenti di tutto l’oroscopo

Arriviamo infine al primo posto nella classifica dei segni zodiacali più indisponenti di tutto l’oroscopo, dove troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro.

Noi vi auguriamo di non litigare o di non discutere mai con un Toro: se vi è capitato di farlo, sapete il perché!

Con un modo di fare veramente indisponente, da persone che pensano di sapere tutto nella vita, i nati sotto il segno del Toro sono persone fortemente giudicanti e indisponenti!

Sono sempre pronti a rimarcare quello che vuoi non sapete o quello che voi fate male, salvo poi offendersi a morte se riservate loro lo stesso atteggiamento. Anche se i nati sotto il segno del Toro sono persone che credono ancora e sempre nelle favole (trovate la classifica cliccando qui), il loro atteggiamento nella vita di tutti i giorni è veramente da impazzire.

Buona fortuna se avete a che fare con loro tutti i giorni!