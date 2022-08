Nuovo amore per l’ex vippone dopo l’addio alla fidanzata storica

Per ogni porta che si chiude, si apre un altro portone! La rivelazione sul nuovo amore dell’ex vippone è davvero una notizia inaspettata che fa scalpore.

Non possiamo non condividere le ultime chicche che stanno animando qualsiasi giornale di gossip e tv. Ex vippone ha un nuovo amore, e la notizia sta incendiando il web. La ragione risiede nelle modalità di frequentazione, perché non si tratta di un volto del tutto nuovo, ma di qualcuno che già aveva fatto in precedenza breccia nel suo cuore. Vi sveliamo tutti i dettagli, compresi gli spostamenti della loro vacanza da sogno.

Sarà l’aria estiva, ma è proprio in questo momento dell’anno che le emozioni si fanno intense ed indimenticabili. Il Grande Fratello Vip è noto per essere un format di intrattenimento molto seguito, e alle volte anche controverso, contraddittorio e con delle dinamiche non sempre piacevoli.

Insomma, ne accadono di ogni, ed il pubblico a casa finisce per affezionarsi ai gieffini e alle loro inedite storie. C’è chi, come l’ex vippone della notizia di oggi, che continua a fare scalpore, e mai nessuno si sarebbe immaginato una situazione del genere.

Scopriamo di chi si tratta e com’è nata la splendida relazione d’amore.

Ex vippone si mostra con il suo nuovo amore

Siamo in estate, e già si parla della prossima messa in onda autunnale del Grande Fratello Vip. Così, tra una news e l’altra, condividiamo la splendida notizia che ha sconvolto il web. Ripercorrendo le fasi più importanti della relazione passata, sveliamo la verità sul gieffino più conteso della casa di Cinecittà.

Si tratta proprio di Francesco Oppini! Stiamo parlando di un ex vippone molto conteso, perché aveva già in passato stuzzicato l’appetito di diversi suoi coinquilini. Tra questi l’ormai grande amico, “friendzonato”, Tommaso Zorzi ora in coppia con l’ex concorrente del talent di Maria De Filippi, Amici, cioè Tommaso Stanzani.

Quindi, messo da parte l’amore non corrisposto, l’ex vippone ha iniziato una relazione con Cristina Tomasini, la sua attuale ex, poiché la ragazza in foto non è lei. Allora, perché quella ritratta nello scatto qui sopra condiviso l’abbiamo già vista da qualche parte?

Si chiama Francesca, ma non è un volto del mondo dello spettacolo. Anzi è una persona molto discreta, ma che tra una Instagram stories e l’altra del profilo ufficiale del giovane vip figlio di Alba Parietti, è comparsa molte volte.

L’ultima è quella in foto, e non lascia alcun dubbio, perché la canzone di sottofondo di Diodato Fai rumore, insieme alla dedica “E se poi arriva lei” confermano il nuovo amore. Infatti, starebbero passando una vacanza da sogno a Sanremo, e il giovane ha presentato la fidanzata al papà e allo zio. Sembrerebbe tenerci molto, visti gli ultimi gesti.

E’ risaputo che il Grande Fratello Vip è destinato a sconvolgere in qualsiasi caso, perché oltre i nomi dei protagonisti e del cast in scena e non, anche i nomi delle due nuove opinioniste hanno creato non poco scalpore.

Così, tra nuovi volti in tv e nella vita personale, Oppini non ha rivelato i motivi della separazione avvenuta con l’ex già in primavera. Lei ha mantenuto lo stesso atteggiamento.