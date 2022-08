Mattino 5, che colpo di scena: scoppia l’amore in studio!

Le ultime notizie su Mattino 5 stanno tenendo con il fiato sospeso i telespettatori. Dal format di Federica Panicucci salta fuori la verità sulla clamorosa love story.

Il mondo della televisione è in continua evoluzione, ed i fan vogliono sapere tutto quello che accade ai loro beniamini. Intrighi, amori che sbocciano e conflitti a fuoco, sono questi i dietro le quinte più emozionanti, persino su un canale di informazione come Mattino5. Perché ne succedono davvero di ogni oltre gli schermi tv, e le ultime novità sembrerebbero mettere nei guai il programma.

Mattino 5 è condotto dalla professionista, Federica Panicucci, insieme a Francesco Vecchi, un duo molto apprezzato dal pubblico a casa proprio per lo stile di conduzione.

Una delle notizie più attese e che ha trovato conferma, è che la presentatrice è stata promossa anche per il prossimo anno. Inoltre, oltre al noto programma in onda la mattina su Canale 5, che è solo uno dei diversi successi in arrivo, la vedremo entrare in scena anche in altri ruoli televisivi.

Se l’anno scorso abbiamo avuto il piacere di seguire Back to school in compagnia di Nicola Savino, a partire da quest’anno sarà lei il volto protagonista di questo format televisivo in compagnia dei più piccoli.

Così, tra una news e l’altra, quella del giorno ha finito per sconvolgere tutti i piani, e alla stessa conduttrice non può sfuggire nulla.

Mattino 5, la Panicucci protesta: rivelazioni sconvolgenti

Essere la conduttrice di un format come Mattino 5 implica avere determinate responsabilità, alcune delle quali anche rischiose. Federica Panicucci mette il proprio volto a disposizione dell’informazione, intrattenimento e a totale favore del pubblico. Proprio per questo quando qualcosa potrebbe danneggiare il duro lavoro, interviene senza timori.

Quando nasce un amore la felicità è di tutti, peccato che questo non dovrebbe determinare delle difficoltà di gestione e di messa in onda.

La questione che fa innervosire la conduttrice televisiva non ha a che fare con una rigidità sua personale, ma riguarda il semplice fatto che i due amanti in questione causerebbero dei problemi alla messa in onda.

Appunto, sembrerebbe essere nata una love story tra un autore del famoso programma, Mattino 5, e una nota criminologa.

Frecciatine, sguardi e battutine animano il set televisivo, tanto che i protagonisti della storia d’amore non si curano di nascondersi. Soprattutto agli occhi dei colleghi, perché è stato confermato anche da The Pipol che attuano questo comportamento poco consono anche quando stanno girando e lavorando.

Insomma, la maggior preoccupazione della conduttrice è che vada qualcosa storto durante le registrazioni. Il suo astio è puramente professionale, perché umanamente è una donna molto attenta. Tanto che Arianna David confessa l’aiuto dato dalla Panicucci che l’ha salvata.

Per la professionista l’importante è che durante le riprese si lavori, per il resto “viva l’amore”.