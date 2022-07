Test Personalità | Quale errore commetti sempre nel giudicare gli altri?

By

Quando si tratta di giudicare gli altri crediamo tutti di essere bravi, ma non sempre è così: questo test servirà proprio a capire se hai davvero le capacità per farlo.

Nella società di oggi è molto difficile distinguere quello che le persone sono davvero da quello che fingono di essere per essere accettate, ammirate (e possibilmente invidiate) dagli altri.

Per questo motivo da una parte siamo diventati molto sospettosi e dall’altra siamo diventati molto bravi nell’ingannare le altre persone.

Questo significa che giudicare qualcuno è molto difficile e spesso le cose si complicano proprio in virtù dell’impegno che le persone mettono nell’essere diverse.

Anche le nostre esperienze pregresse però possono influenzarci moltissimo. Se in passato ci siamo sbagliati nel giudicare qualcuno è molto probabile che temiamo di sbagliare ancora e questo potrebbe davvero indurci in errore.

Test Personalità: quale errore commetti nel giudicare gli altri?

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere uno degli animali che ti proponiamo e subito dopo leggere il profilo corrispondente.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Pappagallo

Il pappagallo è uno degli uccelli più colorati e più intelligenti del Pianeta. In grado di imparare e di ripetere moltissime parole del linguaggio umano, questi uccelli possono vivere molti anni ed essere degli adorabili animali da compagnia.

Se hai scelto il pappagallo significa che purtroppo ti fai facilmente abbagliare dall’apparenza. Se una persona è particolarmente brava a mostrare le qualità che trovi positive (la bellezza, l’allegria, l’intelligenza e così via) tendi a dare di lei un giudizio positivo.

Questo giudizio però rimane anche se il comportamento della persona dimostra che si trattava soltanto di una finzione, di un “ruolo” che stava impersonando. Cerca di non lasciarti ingannare così facilmente!

2 – Aquila

L’aquila è uno dei simboli di forza, intelligenza e nobiltà. Non a caso è stata scelta come simbolo degli Stati Uniti d’America.

Se hai scelto questo animale significa che ciò che ti inganna è spesso l’idea di potenza espressa da qualcuno. Se qualcuno è in grado di mostrarsi attivo e vincente ti lasci convincere abbastanza facilmente da quest’apparenza che potrebbe rivelarsi fittizia.

Ti piacciono le persone dal carattere forte e carismatico, forse perché pensi di essere debole e di dover essere guidata o protetta, quindi tendi a giudicarle positivamente.

Cerca di imparare a valutare anche altri aspetti del carattere di una persona, non soltanto il modo in cui si comporta nei confronti di coloro che ritiene siano più deboli o inferiori.

3 – Passero

Il passero è un uccellino molto comune ma molto amato, soprattutto dai bambini. Si può dire che sia il primo uccello che impariamo a riconoscere e a disegnare da piccoli. Viene sempre collegato a un’idea di dolcezza, bellezza e delicatezza, quindi sempre a caratteristiche molto positive.

Se hai scelto questo animale significa che se una persona si mostra debole, indifesa e bisognosa di aiuto tu tendi a giudicarla bene. Purtroppo il tuo buon cuore in questo ti porta a sbagliare molto spesso e anche clamorosamente.

Non è detto, infatti, che le persone che si mostrano deboli siano deboli davvero. Al contrario

4 – Corvo

Il corvo non è un animale che piace a tutti. Al contrario, coloro che apprezzano esteticamente questo uccello di solito hanno gusti un po’ “eccentrici” anche in altri campi, come la moda o la musica.

Il corvo è sempre stato considerato un simbolo di sfortuna, nonché un animale legato alla paura e alla morte.

Se hai scelto proprio questo animale significa che sei una persona che viene attratta dai belli e maledetti, cioè da quelle persone misteriose che sembrano essere diverse dagli altri e che sembrano avere idee uniche e originali.

Questo significa che nella maggior parte dei casi se una persona è eccentrica o diversa dalle altre ti piace e la giudichi positivamente. Si tratta di un atteggiamento molto pericoloso, dal momento che essere diversi non significa necessariamente essere migliori e meritare un trattamento di favore rispetto agli altri. Si può essere diversi anche in senso molto negativo: non lasciarti affascinare dalle persone sbagliate!