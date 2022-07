Quanto è davvero affiatata la tua coppia? Scoprilo con questo test!

L’affinità di una coppia si manifesta anche nelle attività che si svolgono insieme: questo test ti mostrerà quanto è alta la vostra!

I modi attraverso cui una coppia è in grado di manifestare il proprio affetto e rinsaldare il proprio legame sono moltissimi, e spesso ogni coppia ha dei piccoli rituali personali.

Si potrebbe dire che a seconda delle attività che i due partner amano svolgere insieme si può capire che tipo di coppia abbiamo davanti. Si tratta di persone più attive, più sedentarie, più timide o più estroverse? È molto facile capirlo.

Quello che è più difficile capire, invece, è quanto è profonda l’affinità che lega i due partner.

Bisogna ammettere, infatti, che ci sono attività che è abbastanza semplice fare con altre persone, mentre per altre cose ci sentiamo a nostro agio solo con persone che conosciamo bene e che a loro volta ci conoscono profondamente.

Come sta la tua coppia? Quanto è profonda la vostra affinità?

Test dell’Affinità di Coppia

Per eseguire questo test dovrai soltanto scegliere l’attività che tu e il tuo partner fate più spesso, oppure il ritratto di coppia che vi rappresenta di più. Dopo averlo fatto non ti rimane che leggere il profilo corrispondente e scoprire qualcosa di più sul vostro legame.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Completare uno le frasi dell’altra

Quando due persone sono davvero in sintonia finiscono per fare gli stessi gesti, usare le stesse espressioni, spalleggiarsi a vicenda e completare uno le frasi dell’altra.

Anche se non si tratta di una vera e propria “attività da fare insieme” perché di certo non ci si dà appuntamento per una cosa del genere, questo tipo di comportamento è indice di una profonda affinità.

Nasce da una lunga e profonda conoscenza reciproca. Si conoscono i gusti ma anche i pensieri dell’altro, le sue opinioni e i suoi modi di esprimerle. Questo significa che si è trascorso molto tempo insieme e che si è trattato di tempo piacevole e stimolante.

Siete una coppia ben assortita e felice! Complimenti!

2 – Fare selfie di coppia

I selfie di coppia sono entrati prepotentemente tra le attività più amate dai fidanzati del mondo contemporaneo.

Fare selfie di coppia significa fissare ricordi di momenti piacevoli ma anche dimostrare felicità e complicità al resto del mondo.

Dal momento che la maggior parte dei selfie di copia vengono progettati e scattati per essere pubblicati su varie piattaforme social bisogna ammettere che le coppie che scattano molti selfie hanno un po’ troppo bisogno di apparire.

Probabilmente si interessano moltissimo a quello che pensano gli altri e soprattutto all’immagine di coppia che proiettano all’esterno, quindi fanno in modo di perfezionarla il più possibile per renderla “di successo”.

Non siamo tanto sicuri che la vostra affinità sia profonda, forse avete ancora bisogno di tempo per conoscervi meglio e per far evolvere il vostro rapporto in qualcosa di più profondo e significativo. Avrete tempo di andare oltre la superficie: basta volerlo!

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il Test dei Sassi per capire quanto è forte davvero la tua personalità

3 – Guardare serie televisive

Per la maggior parte delle persone guardare serie televisive è l’apice del relax, è l’attività che si svolge quando si desidera stare da soli e perfettamente in pace, spegnendo il cervello.

Per alcune coppie che condividono la passione per determinate serie tv, invece, guardarle insieme è molto più bello che guardarle da soli! Si possono fare commenti, scambiarsi pareri e impressioni, aiutarsi reciprocamente a ricordare la trama!

Se questa è l’attività preferita dalla tua coppia significa che avete un’intesa molto profonda e che vi conoscete molto bene per essere davvero a proprio agio l’uno con l’altra, anche durante lunghi momenti di silenzio.

4 – Ballare, cantare o ascoltare musica insieme

Le persone che ascoltano musica, che amano ballare o cantare hanno una personalità allegra ed estroversa, in grado di trovare sempre qualcosa di bello e di entusiasmante in tutto ciò che capita nella vita.

Se ascoltare musica insieme è una delle attività che preferite fare quando siete in coppia, significa che vi piace condividere le vostre passioni e sostenervi l’un l’altro.

Dal momento che la musica parla alla nostra emotività, condividere musica significa condividere emozioni: essere a proprio agio nel farlo vuol dire conoscersi piuttosto bene, anche se magari non davvero in fondo.

Siete sulla buona strada per diventare una coppia davvero solida e affiatata!