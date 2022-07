Il social network dove potresti brillare in base al tuo segno zodiacale

Sai qual è il social network perfetto per il tuo segno zodiacale? Eh sì, potresti diventare una vera e propria star nel social giusto!

Che ne dici, ti va di provare a diventare un influencer?

No, non preoccuparti: sappiamo benissimo che questa “carriera” non è per tutti. Bisogna vendere (e svendere) la propria intimità, a volte i propri ideali e riprendere tutto della propria vita e il tutto per… fare pubblicità!

Questo non toglie, però, che una carriera dietro il telefonino potrebbe essere la strada giusta per te: devi solo sapere quale social scegliere!

Il social network perfetto per il tuo segno zodiacale: scopriamo insieme qual è il tuo!

Quante volte hai pensato che fare la star dei social media sarebbe la carriera perfetta per te?

Probabilmente, se hai deciso di rivolgerti ai social per il lavoro, il motivo è che non hai potuto leggere i nostri consigli per la facoltà perfetta per i segni zodiacali (che trovi cliccando qui).

Ehi, forse non hai neanche visto i lavori perfetti in base al tuo segno zodiacale: è un peccato, non trovi?

In ogni caso, oggi ti diciamo su quale social network potresti veramente brillare: che ne dici, sei pronto a diventare un vero e proprio influencer?

Ariete: il social network perfetto per te è Facebook

Eh sì, cari Ariete, il social network perfetto per voi è proprio quello per antonomasia, il caro Facebook!

Adorate poter sbirciare nella vita degli altri: aprire Facebook, poi, è quasi come aprire il giornale. Ogni giorno vedete news, litigate, amori e informazioni importantissime per voi!

Toro

I nati sotto il segno del Toro, invece, potrebbero brillare su un social network decisamente particolare.

Parliamo di WhatsApp! I Toro sono veramente scatenati su questo strumento che è, a tutti gli effetti, un vero e proprio social network. Chat su chat, gruppi, relazioni amorose: per i Toro WhatsApp è veramente il massimo!

Gemelli

Cari Gemelli anche se forse è tanto tempo che non aprite il vostro profilo, siamo sicuri che ne avete ancora uno. Parliamo di Tumblr!

Questo social è perfetto per creare una specie di diario di pensieri personali ma anche di interessi, di repost e di immagini struggenti. Dire che è perfetto per i Gemelli è un’eufemismo!

Cancro: il social network perfetto per te è Instagram

Lo sappiamo, lo sappiamo: perché abbiamo dato ai nati sotto il segno del Cancro il monopolio sul social network che tutti (o quasi) vorrebbero?

Semplice! I Cancro sono in grado di trasformare Instagram nel loro diario personale e riescono a fare altrettanto con quello degli altri.

Leggono dentro i profili le informazioni giuste, sono in grado di capire meglio di tutti come usare al meglio questo social. Provare per credere!

Leone

A tutti i nati sotto il segno del Leone, invece, consiglieremmo assolutamente Twitter. Quale social network è perfetto per il segno zodiacale del Leone se non uno dove si può diventare protagonisti assoluti in un attimo, grazie ad opinioni forti e “strillate”?

I Leone sono in grado di far veramente faville su Twitter: potrebbero diventare delle vere star!

Vergine

Cara Vergine hai mai pensato di aprire un profilo di Telegram? Si tratta del posto giusto per te e per diventare famosi!

Grazie a Telegram, infatti, puoi esporre le tue convinzioni in maniera chiara e precisa: gli altri non possono metterti in difficoltà o darti fastidio con le loro domande sciocche e noiose. Divulgazione al massimo!

Bilancia

Che i nati sotto il segno della Bilancia debbano fare gli “Youtuber” nella vita è praticamente un dato di fatto.

Su questo social conta tantissimo essere persone estroverse, pronte ad urlare al mondo la propria filosofia di vita. Le Bilancia potrebbero diventare dei veri e propri guru in pochissimo tempo!

Scorpione: il social network perfetto per te è

Agli Scorpione diamo un social network veramente curioso.

Parliamo di Ask.fm, il social network delle domande. In questo social si può chiedere qualsiasi cosa, parlare di tutto e di più e rimanere sempre anonimi.

Per gli Scorpione aprire un profilo su questo social è basilare: sono in grado di soddisfare la loro voglia di fama, puntando sul fatti che tutti vorrebbero sapere cosa passa loro per la testa!

Sagittario

Incredibile ma vero, ai Sagittario diamo uno dei social network più “nuovi” del momento. TikTok!

Cari Sagittario: sapete benissimo che non vi piace avere troppo a che fare con le persone e, quindi, tutti i social vi mettono in difficoltà. Ecco perché TikTok, con i suoi audio da usare e la sua possibilità di essere veramente ironico è perfetto per voi!

Capricorno

I Capricorno si faranno quattro risate quando scopriranno che social network abbiamo assegnato loro.

Ovviamente ce n’è uno che è assolutamente perfetto: parliamo di LinkedIn!

Il social network che permette di parlare di lavoro, conoscere persone di lavoro ed essere in pole position per candidarsi a dei lavori è quello perfetto per i Capricorno! Non c’è neanche da chiederlo!

Aquario

Per gli Aquario è importantissimo avere un rapporto stretto con amici e familiari. Ecco perché diamo a loro il social network che permette di usare il telefono per dare a tutti aggiornamenti costanti della propria vita: Snapchat!

Per gli Aquario, questo è veramente il social network perfetto: possono dire quello che pensano, quando lo pensano, a tutti i loro amici sia in maniera generale che particolare. Meglio di così!

Pesci: il social network perfetto per te è Pinterest

Si tratta del social network più calmo e tranquillo di tutti: niente likes, niente commenti, nessuna pressione.

Solo bellezza, pace ed interessi: come fare a non pensare che i Pesci, su Pinterest, sarebbero in grado di raggiungere un seguito veramente grande?

