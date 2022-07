Questi segni sono estremamente romantici e credono alle favole

Dicci la verità: non è che sei uno dei segni zodiacali che credono alle favole? Se fosse così saresti a rischio: qualcuno potrebbe raccontartene troppe!

Capita a tutti di credere alle favole: dopotutto ce le raccontano da quando siamo bambini!

Niente di male nel credere nelle storie e in tutte le fiabe che conosciamo a memoria: sono dei bellissimi contenitori che parlano della nostra storia e del nostro passato.

Tutto diventa un poco più complicato quando si continua a credere alle favole… anche da cresciuti!

I segni zodiacali che credono (ancora) alle favole: sei nella classifica di oggi?

Il tempo di Biancaneve o di Cenerentola, ormai, è passato anche per te, vero?

La nostra classifica di oggi dell’oroscopo è una di quelle decisamente curiose.

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali che credono sempre alle favole.

Certo, è bello e divertente credere alle favole da bambini e anche un poco quando si è adulti. Quando hai a che fare, però, con una persona che crede ancora nelle favole nella vita di tutti i giorni… possiamo assicurarti che non c’è un happy ending!

Bilancia: quinto posto

Ai nati sotto il segno della Bilancia piace particolarmente l’idea di essere dei duri, che non credono a niente e a nessuno.

Peccato che le Bilancia siano tutto il contrario di così! Credono a tutte le favole che possono immaginare e non fanno altro che vivere una vita con degli standard di romanticismo talmente elevati da spaventare tutti quanti. Care Bilancia: lo sapete anche voi che è questa la realtà.

Aquario: quarto posto

C’è un motivo se i nati sotto il segno dell’Aquario sono sia nella classifica dei segni zodiacali che credono ancora alle favole e sia nella classifica dei segni zodiacali che danno degli ottimi consigli.

Abituati come sono a interpretare le fiabe per tirarne fuori un insegnamento, gli Aquario sono persone che hanno interiorizzato le favole e credono sempre che, prima o poi, ci sarà un lieto fine. Peccato che, come nelle migliori fiabe, gli Aquario si infilino nelle situazioni peggiori del mondo prima di riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel!

Toro: terzo posto

Ai nati sotto il segno del Toro non piacerà assolutamente trovarsi nella classifica dei segni zodiacali che credono ancora alle favole.

Il motivo è semplice: ai Toro piace pensare di essere persone particolarmente spigolose, precise, quadrate. Con uno scopo ed un piano!

La realtà è veramente molto diversa: i Toro sono persone che credono alle favole, credono all’amore con la A maiuscola e non fanno altro che aspettare che arrivi il loro principe Azzurro, possibilmente a cavallo del destriero bianco. Inutile fare finta che non sia così!

Cancro: secondo posto

Cari amici del Cancro, siete sorpresi di non trovarvi al primo posto della classifica di oggi, vero?

Vi meritate, però, un secondo posto assolutamente “favoloso“.

Per i nati sotto il segno del Cancro c’è qualcosa di veramente irrinunciabile: il “vissero per sempre felici e contenti” che accompagna la fine di tantissime fiabe.

I Cancro, dopotutto, sono veramente così: credono che ci saranno tragedie e difficoltà ma non hanno difficoltà ad immaginare un lieto fine per le loro storie (anche le più brutte).

Insomma: sono dei veri e propri amanti delle fiabe e non smettono mai di crederci. Questo, a volte, non è il massimo: i Cancro possono diventare particolarmente ossessivi!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che credono nelle favole

I nati sotto il segno dei Pesci vincono la palma di oggi nella classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali che credono alle favole.

Ebbene sì, cari Pesci: siete proprio voi con la vostra testa tra le nuvole ed il vostro modo di fare completamente svagato ad essere quelli che credono più di tutti gli altri ancora nelle favole!

Grazie a voi Peter Pan e Campanellino sono ancora vivi e vegeti (anche se, spesso, vi capita anche di soffrire della famosa sindrome di Wendy!).

Voi Pesci siete fatti così: amate guardare le cose da una prospettiva romantica, da fiaba, priva di concretezza o realtà, con l’aiuto di incantesimi e magie.

Niente di male in questo: basta che vi ricordiate, ogni tanto, di mettere i piedi per terra e di tirare la vostra testolina fuori dalla bolla di magia che vi aiuta ad andare avanti nella vita.

Servite sulla terraferma!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.