Federica Pellegrini e il retroscena sul matrimonio con Matteo Giunta

Il grande momento è arrivato: tutto quello che sappiamo sul matrimonio di Federica Pellegrini (che vuole una festa in grande stile!).

Federica Pellegrini sembra letteralmente al settimo cielo. Dopo diversi anni di fidanzamento sta coronando finalmente il sogno di formare una famiglia con l’uomo che da tempo la sostiene in ogni ambito della sua vita.

Oltre a essere lo sposo, infatti, Matteo Giunta è anche l’allenatore di Federica, nonché il suo alleato e il suo sostenitore più fedele.

Sicura di aver trovato l’uomo giusto, Federica lo chiama “la mia quercia” ed è certa che sia la persona che renderà la sua vita migliore anche in futuro.

Matteo infatti le è stato vicino anche durante ma soprattutto dopo che Federica è risultata positiva al Covid. Gli effetti a lungo termine della malattia avevano drasticamente peggiorato le performance sportive della campionessa che ha affrontato un periodo difficilissimo della sua carriera.

Matteo non le ha mai permesso di mollare o di abbattersi, quindi è stato in grado di starle accanto nel modo giusto.

Dopo una proposta di matrimonio a sorpresa rovinata (Federica ha rifiutato di fare un romantico viaggio a Venezia per stare vicina ai suoi cani, senza sapere che era già tutto prenotato), sembra che, almeno per il matrimonio non ci saranno imprevisti!

Federica Pellegrini: “Sarà il matrimonio dei miei sogni”

Anche se è una ragazza sportiva, moderna e dinamica, Federica Pellegrini sogna un matrimonio in grande stile come moltissime altre donne.

Quello che sappiamo finora è che parteciperanno tra le 150 e le 160 persone e che la cerimonia e il banchetto si terranno a Venezia, dove Marco e Federica si sono conosciuti (e dove il povero Matteo aveva tentato di farle la proposta!).

“La chiesa è bellissima” ha detto Federica, che però ha specificato che la coppia ha dovuto “accontentarsi” di un’altra chiesa a causa del fatto che la loro prima scelta era stata occupata da un’istallazione d’arte della Biennale di Venezia.

E per quanto riguarda la data? Pare che la cerimonia si terrà a fine Agosto, con buona pace degli invitati maschi che dovranno sopportare giacca e cravatta nel torrido caldo veneziano.

Anche se molti dettagli del matrimonio naturalmente non sono stati condivisi con i giornali per non rovinare l’effetto sorpresa, alcuni progetti futuri della coppia sono stati rivelati.

“Matteo non ha mai nascosto di volere un figlio” ha spiegato Federica a Oggi. La campionessa sembra entusiasta di mettere al mondo un bambino e ha specificato che i due ci stanno già provando anche se “con calma”.

“Vorrei almeno entrare nel vestito delle nozze!” ha scherzato Federica, che di come portare un abito lungo in estate è assolutamente maestra.

La nuotatrice ha precisato però di non avere alcuna paura di diventare mamma, in futuro, quando il destino lo farà capitare.

Consapevole di non poter gareggiare per sempre e che i suoi impegni televisivi prima o poi potrebbero terminare, ha detto che non le dispiacerebbe affatto fare la mamma a tempo pieno!