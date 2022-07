Il trucco glamour dell’estate 2022 è quello con labbra intense e occhi luminosi

Il trucco occhi più glamour dell’estate è quello proposto da Cheryl Pandemonium: labbra intense e occhi super brillanti.

Si tratta di un’accoppiata perfetta, soprattutto per coloro che amano il trucco deciso e appariscente ma, d’estate, non sanno mai come crearlo affinché non sia “too much”.

Questo trucco permette invece di creare un perfetto equilibrio cromatico e di texture tra occhi e labbra: il risultato sarà luminoso, sofisticato ma assolutamente non esagerato.

Soprattutto è possibile “regolare” l’intensità del risultato rendendo più intenso o più tenue il colore del rossetto ma anche più o meno intensa la luminosità del trucco occhi.

L’estrema versatilità di questo make up fa sì che sia adatto a donne di qualsiasi età, dai 20 ai 40.

Il trucco glamour dell’estate secondo Cheryl Pandemonium

Cheryl Pandemonium ha uno stile di make up estremamente deciso e proprio da questo stile nasce la capacità di creare look sempre molto forti ma sempre raffinati.

Per realizzare questo genere di make up bisogna tener presenti alcuni fattori fondamentali, soprattutto nella scelta dei prodotti da utilizzare.

FONDOTINTA FLUIDO PER LA BASE TRUCCO

Una base trucco impeccabile per l’estate dev’essere realizzata in modo che non coli e che renda il viso radioso.

Per farlo è necessario innanzitutto coprire le macchie scure del viso che in estate si moltiplicano e poi procedere all’applicazione di un fondotinta fluido dalla texture leggera.

Un fondotinta dalla texture troppo spessa, infatti, finirà per spostarsi a causa del sudore e accumularsi nei pori e nelle rughe naso labiali, rendendo il viso più segnato e più “vecchio”.

Sarà sempre importantissimo perfezionare l’applicazione con una spugnetta beauty bleder per evitare gli accumuli di prodotto.

Una buona alternativa per non apparire troppo lucide è il fondotinta minerale, da non utilizzare mai in inverno ma che in estate aiuta ad assorbire la patina oleosa che inevitabilmente si forma sul nostro viso.

LA SCELTA DELL’OMBRETTO

Per creare un trucco occhi luminoso sugli occhi abbiamo due possibilità: utilizzare un ombretto in crema, che permetterà di creare un effetto specchio sulla palpebra, che apparirà tanto lucida da sembrare quasi bagnata.

Si tratta di uno stile molto in voga quest’anno, soprattutto tra le giovanissime. Per una “via di mezzo”, cioè per ottenere un finish “lucido ma non troppo” il segreto sta nell’utilizzare un rossetto cremoso rosa chiaro come ombretto.

Per quanto riguarda il glitter – non glitter, il segreto per realizzare questo make up sta nello scegliere un ombretto shimmer piuttosto che un ombretto glitter. Un ombretto shimmer si caratterizza per una texture sottilissima, adatta sia alla pelle giovane sia alla pelle matura, che aderisce perfettamente alla palpebra anche se segnata da qualche piccola ruga.

Se si utilizza un ombretto in crema o del rossetto cremoso come base si potrà anche evitare il primer, che potrebbe essere invece molto utile se si utilizza il prodotto in polvere da solo.

Non bisogna dimenticare inoltre che è possibile ottenere effetti molto originali applicando l’ombretto solo su una parte della palpebra, quindi solo all’interno o solo all’esterno dell’occhio truccando il resto con un prodotto matte dal colore neutro: il trucco glamour dell’estate risulterà molto più originale e inaspettato.

EYELINER SI O NO?

Rispetto alle matite occhi, l’eyeliner ha la meravigliosa capacità di colare molto meno e di resistere al sudore senza sbiadire. Per questo motivo può essere utilizzato serenamente d’estate.

Se si vuole smorzare la luminosità del trucco occhi basterà tracciare una linea piuttosto spessa, optando invece per una linea più sottile al fine di far apparire la palpebra più luminosa e più grande possibile.

Se invece l’eyeliner non è proprio il prodotto che fa per noi, il trucco consiste nell’aprire lo sguardo il più possibile utilizzando le ciglia finte oppure il mascara “effetto pump” cioè applicato in maniera da far apparire le ciglia più folte e lunghe.

LA SCELTA DEL ROSSETTO

Per quanto riguarda la scelta del rossetto, il prodotto ideale per questo genere di make up è super cremoso, possibilmente effetto specchio.

Dall’anno scorso i rossetti effetto vinile hanno conquistato donne giovani e meno giovani, quindi potrebbe essere il caso di provarli con questo look. L’alternativa furba e long lasting consiste invece nell’applicare una tinta labbra dal colore intenso e rifinire il tutto con un gloss super lucido effetto specchio. In questo modo, se il gloss dovesse sparire, basterà riapplicarlo rapidamente mentre il colore rimarrà esattamente al suo posto!