Scegli il tuo portale: ti porterà in un’altra dimensione!

Il test del portale è qui per dirci a quale dimensione ultraterrena appartieni realmente: devi solo sceglierne uno per scoprire dove andrai!

Questo test della personalità è sicuramente perfetto per tutte le persone che si sentono… un poco distaccate da questo mondo.

Intendiamo solo dire che tutti, prima o poi, abbiamo sperimentato una sensazione strana, di alienazione.

Abbiamo desiderato essere da qualche altra parte, in un altro corpo o vita. Che ne dici, scopriamo dove potresti e dovresti stare tu?

Il test del portale: scegli quello che ti piace di più e scopri dove ti porta

Il nostro test della personalità di oggi è decisamente molto più tranquillo di quelli che ti proponiamo di solito.

Non devi per forza scegliere un solo portale e neanche, per esempio, scegliere quello che vedi prima di qualsiasi altro.

Questo test serve semplicemente a cercare di individuare i tuoi bisogni e la tua voglia di evasione in questo preciso istante.

Niente ti vieta di provare due portali, di provarli tutti o di tornare a provare il test del portale in un altro momento della tua vita.

Quello che devi fare è semplicemente entrare nel portale che ti piace di più tra i quattro che ti proponiamo qui sopra.

Sei pronta a scoprire a chi o cosa appartieni? (Soprattutto, come dicevamo prima, se fai parte della classifica dei segni zodiacali che si sentono sempre alienati da tutto e da tutti).

portale elettronico : che ne dici, ti va di fare una passeggiata dentro Matrix? Hai scelto il portale più “tecnologico” di tutti, con un pattern informatico e una suggestione di robot e automazione.

Sei una persona che ha veramente bisogno di una pausa: ti vuoi lasciare andare in un meccanismo che sia più grande di te e che ti trascini, con perfezione matematica, esattamente dove devi andare!

Sei in un momento in cui non desideri prendere decisioni importanti ma, evidentemente, in cui pensi di voler essere semplicemente indirizzato, senza dover prenderti la responsabilità di nulla. Non preoccuparti: capitano a tutti momenti del genere: ti meriti una pausa!

Non si tratta di un momento complicato della tua vita: è quello che vuoi e quello che hai scelto consciamente e consapevolmente!

Evidentemente in questo momento è come se tu fossi dentro il corpo di un vero e proprio leone: hai voglia di affrontare qualsiasi cosa perché sai che potrai vincere senza problemi.

Mantieni questo atteggiamento il più possibile nella vita: è vincente ma non solo perché sei combattiva, soprattutto perché credi in te stessa ed è questa la cosa più importante!

Dentro questa realtà potrebbe nascondersi veramente qualsiasi cosa: diciamoci la verità, hai un’energia veramente strada che ti segue in questo momento, non è vero?

Sei una persona particolarmente abituata al caos: sei in grado di viverlo, di fiorire in mezzo a lui e anche di gestirlo in maniera veramente magistrale. Insomma: il caos non ti spaventa e quello che ti aspetta dietro questo portale è proprio quello.

Come una vera e propria mattatrice, però, hai deciso di affrontarlo, senza paura e senza timore: sei pronta a viverlo al massimo, come una “Cappellaia” matta!

Sei stata attratta dagli elementi naturali, quelli che hanno una forte presa sulla psiche di tutte le persone capaci di “vivere” il momento.

Sei una persona che ha un grande bisogno di libertà. Forse dovresti provare anche il nostro test del sesto senso che ci dice se e quanto è sviluppato il tuo. L’idea è quella di capire perché hai deciso in questo momento di lanciarti nel portale che ti assicura libertà da tutto e da tutti: evidentemente c’è una ragione che ha a che vedere con il tuo subconscio. Sei in grado di capire i pericoli prima del tempo e per questo hai iniziato a lanciarti verso la natura?