Test: cosa manca alla tua vita per renderla perfetta?

Grazie a questo test potrai scoprire di cosa hai veramente bisogno per essere felice. Cosa manca nella tua vita? Scoprilo grazie ad un albero

Pensi di essere una persona felice? La felicità è una sensazione molto rara da provare e di solita dura anche poco. Ognuno può provare questa sensazione in momenti diversi: c’è chi è felice quando si sposa, chi è felice quando nasce un figlio, chi trova la felicità quando compra una casa e chi è felice quando una persona amata ha risolto un problema importante. Ognuno ha i suoi standard e le sue emozioni.

La felicità è spesso ingannevole, a volte pensiamo di essere felici e invece non è così. Abbiamo sempre la sensazione che manchi qualcosa prima di raggiungere la vera felicità. E a te, cosa manca per essere felice? Di cosa hai bisogno per rendere davvero perfetta la tua vita? Oggi potrai scoprirlo grazie a questo test sulla tua personalità. In base alla scelta che farai, sarà possibile comprendere cosa manca alla tua vita per renderti finalmente felice.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro alberi di altrettanti colori: blu, verde, rosso e bianco. Quale preferisci? Quale albero ha attirato per primo la tua attenzione? Lasciati guidare dall’istinto e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato alla tua scelta. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un passatempo che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

I profili del test

Albero blu: se hai scelto questo colore, vuol dire che hai una personalità molto chiara. Sei una persona che ama la perfezione. Fai attenzione a tutti i dettagli, non ti sfugge niente ed è impossibile ingannarti. Programmi tutto, la tua agenda è piena di informazioni precise su tutto ciò che farai durante la settimana. Cosa ti manca per essere felice? Una pausa. Prova a rilassarti un po’ e vedrai che starai meglio.