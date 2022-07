Ecco lo sport che dovresti fare secondo il tuo segno zodiacale

Sapevi che esiste uno sport perfetto per te in base al tuo segno zodiacale? Scopriamo subito qual è il tuo: pronta a diventare un’appassionata di fitness?

Che ne dici, è ora di rimettersi in forma?

Non preoccuparti se la risposta è no: nessuno ci obbliga a fare sport e nessuno dovrebbe sentirsi obbligato dagli altri a fare qualcosa!

Vero è, però, che avere un hobby sportivo e muoversi fa bene non solo al corpo ma soprattutto alla mente: ti senti e stai meglio e questo non è indifferente!

Se non hai idea di cosa sia lo sport, non preoccuparti: oggi ti spieghiamo quale sarebbe quello perfetto per te!

Lo sport perfetto in base al tuo segno zodiacale: ecco come diventare un atleta

Va bene, va bene, lo sappiamo: sarebbe bello se bastasse un articolo per diventare un atleta!

Oggi abbiamo deciso di darti un’informazione importantissima, però: quella che riguarda lo sport perfetto in base ad ogni segno zodiacale.

Eh sì, perché ne esiste uno per tutti (anche e soprattutto per tutti quei segni che non sono nella classifica dei segni zodiacali più appassionati dal fitness di tutto l’oroscopo).

Non sei curiosa di conoscere il tuo?

Ariete: lo sport perfetto per il vostro segno zodiacale è il pattinaggio artistico

Pronti, partenza… via! Cari Ariete, lo sport perfetto per voi è quello su rotelle: ebbene sì, cari Ariete siete o potreste essere pattinatori professionisti.

Questo sport è perfetto per voi per numerosi motivi: ci sono sfide quotidiane, figure da imparare grazie ad una rigida disciplina (che voi adorate) e la possibilità di vincere (o no) solo grazie a voi stessi.

Toro

I nati sotto il segno del Toro, invece, sono nati (anche) per la ginnastica artistica. Cari Toro, è vero che magari non vi sentite snodati e capaci di fare tutte quelle giravolte e rivoluzioni, però diciamoci la verità: la ginnastica artistica è la vostra vera passione! Provatela, anche a livello amatoriale, e vedrete che cambiamento nella vostra vita!

Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, invece, consigliamo un sport decisamente curioso: il kite-surf!

Se non conoscete questo sport, sappiate che solo i più atletici ce la fanno: ci vuole una tavola, braccia robuste per tenere la vela e tanto coraggio. Per voi Gemelli è semplicemente perfetto: siete voi a misurarvi da soli contro gli elementi. Esattamente quello che vi piace!

Cancro: lo sport perfetto per il vostro segno zodiacale è il tiro con l’arco

Arriviamo ai nati sotto il segno del Cancro: cari Cancro, sappiamo bene che a voi lo sport proprio non piace!

Non preoccupatevi, però: esiste lo sport perfetto per voi in base al vostro segno zodiacale ed è… il tiro con l’arco! Si tratta di uno sport estremamente cool che vi farà sentire come i protagonisti di uno dei libri fantasy che tanto vi piacciono. Provatelo!

Leone

Ai nati sotto il segno del Leone, invece, consigliamo uno sport che li mette al centro dell’attenzione di tutti quanti (esattamente quello che vogliono i Leone).

La corsa! I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che amano la sfida e che non vorrebbero assolutamente fare uno sport di gruppo. Con la corsa si metterebbero non solo al centro dell’attenzione ma potrebbero anche brillare di luce propria!

(Dopotutto, infatti, c’è un motivo se i nati sotto il segno del Leone hanno come scarpa perfetta proprio quella che trovate in questo articolo).

Vergine

Cara Vergine, la domanda è veramente importante: ma qual è lo sport perfetto per te in base al tuo segno zodiacale?

Potremmo dire che lo sport perfetto forse non esiste ma, in realtà, noi ti consiglieremmo di provare il tennis. Da soli o in coppia, il tennis è uno sport che ti permette di allenare tutto il corpo e di mettere in crisi l’avversario con

Bilancia

Mila e Shiro non hanno niente rispetto alla Bilancia: eh sì, cari amici della Bilancia, perché diete proprio dei veri e propri assi della pallavolo… anche se ancora non lo sapete!

I nati sotto questo segno adorano fare uno sport di squadra, che non prevede contatto ma che prevede quasi una “mente” comune, che aiuti la squadra a muoversi come se fosse un organismo unico. Cosa c’è di meglio di questo per i nati sotto il segno della Bilancia?

Scorpione: lo sport perfetto per il vostro segno zodiacale è l’arrampicata

Per i nati sotto il segno dello Scorpione, c’è uno sport che veramente è in grado di rivoluzionare la loro vita.

Parliamo dell’arrampicata! Questo è uno sport che vi permette di sfidare un nemico più grande di voi: la montagna! Diciamoci la verità, cari Scorpione: non accettereste un altro avversario!

Sagittario

Cari Sagittario avete mai provato il rugby? Se la risposta è no, lasciatevi convincere a fare una prova.

Si tratta di uno sport in grado di mettere veramente in contatto i Sagittario con altre persone, senza pressarli troppo. Nel rugby, infatti, ognuno ha il suo ruolo che deve portare a termine senza paura: la squadra esiste ma non si gioca insieme per forza!

Capricorno

Tutti i nati sotto il segno del Capricorno sono dei veri e propri assi del calcio e ancora non lo sanno. Caro Capricorno, se hai dubbi circa la tua carriera lavorativa, ascolta il nostro consiglio: molla tutto e datti al calcio. Con il tuo talento (sei un ottimo regista, capace di capire sempre dove e come finirebbero le azioni sia della tua squadra che delle altre) finiresti in Serie A in men che non si dica!

Aquario

Non sarà di certo una sorpresa per gli Aquario scoprire che lo sport perfetto per loro è uno legato all’acqua.

Forse nuoto oppure una classicissima classe di acqua gym; magari, se proprio vi sentite di voler fare qualcosa insieme ad altre persone, voi Aquario potreste provare anche la pallanuoto oppure i tuffi. Insomma, scegliete voi la disciplina che preferite ma non allontanatevi dall’acqua!

Pesci: lo sport perfetto per il vostro segno zodiacale è la danza

I nati sotto il segno dei Pesci hanno già un’idea, probabilmente, di quale potrebbe essere il loro sport perfetto.

La danza! Che si tratti di classica, contemporanea, interpretativa o quello che vi pare a voi poco importa: voi Pesci siete nati per ballare (dentro e fuori dall’acqua).

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.