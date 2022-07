Questi segni zodiacali danno i migliori consigli: meglio averli nella tua vita

Chissà se sei nella classifica dei segni zodiacali che danno i migliori consigli di tutto l’oroscopo: che ne dici, lo scopriamo insieme?

Puoi sempre andare da loro, poco importa quanto sia complicata la situazione.

No, non parliamo effettivamente di un guru o di un santone ma dei segni zodiacali che hanno sempre un ottimo consiglio da darti!

Non sei curioso di sapere chi c’è nella classifica di oggi?

I segni zodiacali che danno i migliori consigli nell’oroscopo: ci sei anche tu tra loro?

Quante volte ti è capitato di dare a qualcuno un ottimo consiglio e guardarlo, poi, non seguirlo neanche alla lontana?

Se sei uno dei segni zodiacali che danno i migliori consigli dell’oroscopo probabilmente la risposta alla domanda qui sopra è: “Tante. Troppe!“.

Ciò nonostante, però, hai continuato a dare consigli a quella persona e a tutte le altre che te lo hanno chiesto, pur non meritandoselo troppo.

Oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono questi segni che danno degli ottimi consigli: se sei tra loro potrai “consigliare” a chi ti chiede soluzioni e pareri il nome di qualche amico che troverai in questa classifica di oggi, no?

Ariete: quinto posto

Siete riusciti a ricevere un consiglio da un nato sotto il segno dell’Ariete?

Allora, assolutamente, tenetevelo stretto!

Gli Ariete sono persone spesso molto concentrate su sé stesse, incapaci di dare retta agli altri o di avere un parere sulle loro vite. Bisogna parlare prima degli Ariete e di quello che succede a loro! Quando danno un consiglio, però, gli Ariete hanno sempre ragione: fateci caso!

Sagittario: quarto posto

Anche se i Sagittario sono persone che generalmente amano farsi gli affari proprio e non immischiarsi nella vita degli altri, i loro consigli sono validissimi.

Con il fatto che i Sagittario amano mantenere la distanza da tantissime situazioni e sentimenti non hanno veramente problemi a dare consigli fantastici.

Sanno sempre cosa fare e se andrete da loro per un consiglio saprete anche voi qual è la cosa migliore da fare: poi quella che farete voi, è tutto un altro discorso!

Cancro: terzo posto

Mettiamo i nati sotto il segno del Cancro al terzo posto della nostra classifica di oggi per un motivo ed un motivo soltanto.

Visto che i Cancro sono nella classifica dei segni zodiacali che possono essere un poco manipolatori, c’è una percentuale di loro consigli che non vi… consiglieremmo di ascoltare.

I Cancro sanno dare ottimi consigli e pareri ma, a volte, tendono a dare la loro opinione in una maniera che può modificare la vostra. Chi vuole darvi un buon consiglio non fa così, mai!

Aquario: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Aquario sono persone assolutamente sagge, capaci di dare consigli meravigliosi.

Per questo motivo sono al secondo posto della nostra classifica di oggi dell’oroscopo!

Per gli Aquario, infatti, è facilissimo dare consigli (anche se a volte possono essere un poco estremi e superarvi). Gli Aquario sono in grado di capire prima degli altri come stanno veramente le cose e anche che cosa sarebbe il caso fare.

I loro consigli sono spesso preziosi ma agli Aquario manca veramente la grazie nel comunicare quello che vorrebbero: ecco perché, spesso, fanno diventare i loro consigli un vero e proprio giudizio che spesso respinge gli altri!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che danno i migliori consigli

Non è un caso che i nati sotto il segno della Vergine siano anche nella classifica dei segni zodiacali che giudicano sempre tantissimo.

Il motivo è semplice: i nati sotto il segno della Vergine sono bravissimi a dare consigli proprio perché sono bravissimi a giudicare!

Non prendetevela con la Vergine se vi giudica o se vi dice le cose chiaramente in faccia.

Ci sono persone che non possono veramente sopportare l’idea di sentire un consiglio diretto e chiaro e che, quindi, spesso si arrabbiano con i nati sotto il segno della Vergine.

Vi possiamo assicurare, però, che la Vergine dà sempre consigli che non sono solo ottimi ma anche particolarmente buoni e pensati specificatamente per voi.

Approfittate dei loro consigli e passate sopra il loro modo di esternarli: meglio un buon consiglio che un amico finto, no?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.