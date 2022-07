Ogni quanto dovresti pulire la spazzola per capelli? Ecco la risposta

Sai quante volte dovresti pulire la spazzola per capelli e soprattutto in quale modo? La risposta potrebbe sconvolgerti.

Per molte donne la pulizia della spazzola non è tra le priorità assolute. Ma devi sapere che si tratta di un’operazione di bellezza che vale la pena fare.

Infatti, pulire regolarmente la spazzola elimina lo sporco, i residui di prodotto e gli oli del cuoio capelluto che si accumulano sulle setole con il tempo. Non vorrai mica che quella sporcizia finisca di nuovo sui capelli puliti, vero?

Come e quante volte pulire la spazzola per capelli

La pulizia della spazzola per capelli, indipendentemente dal tipo, non deve essere un processo complicato o dispendioso.

Perciò vogliamo aiutarti regalandoti alcuni preziosi consigli su come pulirla in modo rapido ed efficiente. Un’accurata pulizia mensile è sufficiente per la maggior parte delle spazzole e dei pettini. Se hai una chioma lunga o utilizzi molti prodotti beauty, potrebbe essere necessario pulire gli strumenti ogni due settimane. In ogni caso, ti suggeriamo di rimuovere regolarmente i capelli che rimangono aggrovigliati intorno alle setole. Ecco gli strumenti necessari per pulire la spazzola:

Pinzette

Spazzolino da denti

Shampoo delicato senza balsami aggiunti

Alcool

Spray disinfettante

Bicarbonato di sodio

Lavandino o bacinella

Asciugamano

I passaggi per la pulizia dipendono dal tipo di spazzola da pulire. Le spazzole con setole di plastica e manici sono le più facili da pulire, mentre quelle con setole naturali o manici di legno richiedono maggiore attenzione.

Spazzole con setole e manici sintetici

Questi passaggi funzionano bene con tutti i tipi di setole e manici sintetici, comprese le spazzole con cuscino.