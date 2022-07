Le scarpe che dovrai portare in valigia con te sono proprio queste !

By

Le scarpe estive che dovrai portare in valigia con te dovranno essere leggere, comode e di super tendenza! Se stai preparando il tuo trolley con gli outfit della vacanza sei sulla guida di stile giusta: ecco come scegliere le scarpe giuste per la tua vacanza!

Ogni anno la stessa storia! Stiamo per ultimare i preparativi che precedono la nostra partenza verso la meta balneare del momento, prepariamo gli outfit in valigia e le scarpe che vorremmo portare sono veramente troppe! Ma non vogliamo rinunciare neanche allo stile, quindi cosa fare? Scopriamolo qui su CheDonna!

Collage su CanvaQuando pensiamo alle nostre vacanze la cosa che ci provoca più pensieri è la valigia! Il fare la valigia prima della partenza e rifarla al ritorno dal viaggio.

In effetti preparare la valigia è una vera e propria arte. Se fatta nel modo corretto avremo la possibilità di non dover privarci di nulla, perché siamo riuscite a portare con noi tutto il necessario. Se invece la valigia viene preparata senza criterio, una volta aperta ci renderemo conto di non avere con noi neanche l’indispensabile. Ecco come rovinare il primo giorno di vacanza.

Ma non vi preoccupate, perché oggi qui su CheDonna ci siamo noi ad aiutarvi a risolvere questa situazione stilistica, partendo proprio dalle scarpe!

Le scarpe in valigia: quali scegliere? Come riporle? Ecco le regole per realizzare una valigia perfetta!

Prima regola per fare una valigia corretta: pensiamo a quanto spazio abbiamo disponibile in valigia e muniamoci dello stretto necessario. Vi starete chiedendo: “e io che voglio portare con me tutti i miei look?”. Anche qui c’è una soluzione, super semplice e facile da eseguire.

Foto da PinterestEcco le regole per realizzare una perfetta valigia:

scegli meno look rispetto alle giornate di vacanza. Esempio 7 giorni di vacanza, 5 outfit.

realizza dei look che possono essere riutilizzati diversamente con gli altri capi che hai in valigia.

Una volta che hai preparato i look seguendo queste regole non ti resta che scegliere le scarpe. Ma quali? E con quale criterio?

praticità: un paio di sandali flat devono sempre esserci nella tua valigia. Non occupano spazio e potrai utilizzarli sia per il mare sia per la passeggiata sotto ad un abito bianco estivo.

un paio di sandali flat devono sempre esserci nella tua valigia. Non occupano spazio e potrai utilizzarli sia per il mare sia per la passeggiata sotto ad un abito bianco estivo. sandalo con tacco nude: che sia semplice o alla schiava, l’altra scarpa che dovrai portare in valigia dovrà essere un sandalo con tacco color nude. In modo da poterla indossare sotto a tutti gli outfit che hai preparato. A proposito, Giulia De Lellis e il look da indossare si in estate che in inverno!

Adesso che conoscete tutte le regole non vi resta che preparare e chiudere la vostra valigia. Le vacanze vi aspettano!