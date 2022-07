Scoppia l’amore tra gli ex naufraghi? Tutta la verità dopo l’Isola dei Famosi

Dopo l’Isola dei Famosi tra i due ex naufraghi di Ilary Blasi è scoppiato l’amore? Lei ha vuotato il sacco svelando tutta la verità sul loro rapporto.

All’Isola dei Famosi tra i due naufraghi si era sempre colto un certo interesse, ma alcuni fedeli telespettatori del programma dubitavano del loro interesse sospettando che il tutto potesse nascere non perché realmente interessati l’uno all’altro ma per amore della visibilità in quanto è ormai noto che le coppie formatesi durante i reality show godono di un’enorme fetta di visibilità.

Dopo la fine del programma, se così fosse, Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi non dovrebbero aver avuto più alcun rapporto e invece c’è stato il colpo di scena! I due si sono visti e rivisti svariate volte e gli utenti della rete hanno chiesto ai diretti interessati che cosa stesse succedendo. Lui è restato un po’ più restio nel condividere determinate informazioni, mentre lei ha deciso di vuotare il sacco e di svelare come vanno le cose dopo l’Isola dei Famosi tra loro due.

Isola dei Famosi: Mercedesz Henger svela come stanno le cose con Edoardo Tavassi

Mercedesz Henger, che finalmente può gioire a causa dell’importante obiettivo raggiunto da Eva Henger dopo l’incidente con suo marito, ha deciso di rivelare come stanno le cose con Edoardo Tavassi dopo l’Isola dei Famosi ammettendo che nemmeno loro sanno che cosa sta succedendo per esattezza.

Dopo questa risposta, gli utenti della rete non sono apparsi molto contenti così lei ha deciso di dare maggiori spiegazioni. I due purtroppo non vivono nella stessa città e questo purtroppo complica le cose. Entrambi, inoltre, in questo momento specifico nella sua vita, hanno altre cose per la testa a cui pensare ed una relazione non è nei loro piani.

Nonostante ciò non escludono che qualcosa possa sbocciare tra loro due in futuro in quanto non vogliono precludersi nulla, ma per il momento non possono garantire che il loro rapporto possa evolversi in una storia d’amore.

Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi dopo l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, dove Totti si è mostrato furioso per i gossip sulla fine del suo matrimonio, non sono certi del loro sentimento e per questo motivo hanno adottato la tecnica del chi vivrà vedrà.

Insomma, come si è soliti dire, se sono rose fioriranno…