Incidente per l’influencer in dolce attesa: paura per lei

L’amatissima influencer fa preoccupare i fan raccontando sui social una recente esperienza, l’incidente in dolce attesa scatena la paura.

La dolce attesa è un periodo molto particolare. L’immensa gioia della scoperta porta spesso influencer e personaggi noti a condividere la notizia sui social. In effetti, si sa, c’è chi ha fatto della condivisione proprio il suo lavoro. Basta pensare a nomi come Chiara Ferragni, che regala ai suoi follower praticamente ogni momento della sua vita privata e familiare.

Si potrebbe dire lo stesso di un’altra amatissima influencer italiana, che conta un profilo da 2 milioni di follower. Negli scorsi mesi ha annunciato di essere incinta del compagno Mattia Zaccagni. Naturalmente parliamo di Chiara Nasti, colei che è capace di far parlare di sé in ogni occasione. La blogger ha coinvolto i suoi seguaci mostrandosi più bella che mai mentre il pancione cresce, ma non sono mancate anche le polemiche.

Soltanto qualche mese fa, ha fatto molto discutere una delle sue risposte social ad un messaggio che parlava della forma fisica delle donne in dolce attesa. “Voi vi svaccate“, aveva pronunciato l’influencer scagliandosi con parole non gentili su chi assume chili di troppo in gravidanza. La questione è poi passata in secondo piano e la stessa Chiara oggi sfoggia le sue forme con orgoglio.

Corsa al pronto soccorso, ecco cosa è successo all’influencer in gravidanza

L’amatissima Chiara Nasti continua così a documentare le sue giornate e i progressi della sua dolce attesa, rendendo partecipi i fan sempre più. Per l’influencer si tratta della prima gravidanza, frutto dell’amore con il compagno Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, con cui è insieme dal 2021.

Mentre i mesi vanno avanti e la coppia attende il parto previsto per il prossimo novembre, Chiara continua a far parlare di sé dopo la polemica, questa volta sollevando la preoccupazione dei fan. Durante le ultime ore infatti, ha reso partecipi i follower che la seguono di un dubbio riguardo l’automobile.

In particolare la Nasti chiedeva consigli sulla cintura di sicurezza, che secondo (sbagliate) credenze popolari, rischia di creare problemi al feto se indossata. “Mi dite qualcosa in merito?“, ha chiesto la blogger nelle sue stories. Proprio a tale proposito ha rivelato poi di aver avuto un incidente in auto. “Io la metto sempre…perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente“, ha raccontato Chiara aggiungendo che ha dovuto raggiungere di corsa il pronto soccorso.

A quanto pare nulla di grave per fortuna, considerando che l’influencer non si è lasciata andare ad ulteriori dettagli in merito all’accaduto. La gravidanza procede nel migliore dei modi e lei continua a rispettare la sicurezza stradale come tutti dovrebbero fare. Soltanto paura, insomma, ma tutto procede alla perfezione!