Estate in love per Anna Tatangelo: le foto svelano tutto

Dopo la crisi, Anna Tatangelo viene beccata durante una sua vacanza d’amore, le foto dell’estate in love parlano chiaro.

Anna Tatangelo è sempre pronta a finire in copertina. Naturalmente, oltre che per la sua brillante carriera musicale, il suo nome ha destato sempre tantissima curiosità negli italiani anche per la sua vita sentimentale. Ex compagna storica di Gigi D’Alessio, ha fatto discutere la sua totale assenza nello spettacolo Gigi: Uno come te – 30 anni insieme.

Stando alle indiscrezioni emerse dopo la messa in onda del grandissimo live da Napoli in cui il cantautore ripercorreva la sua vita artistica e personale, sarebbe stata un’assenza voluta. Da lui, si intende. D’Alessio infatti, avrebbe deciso di non coinvolgere l’ex nel suo spettacolo, “imponendo” ai suoi ospiti di non aprire l’argomento neanche con battute e riferimenti alla cantante. Una parentesi che non si era chiusa benissimo e su cui i due stanno ancora lavorando per trovare una serenità.

Nel 2021, poi, l’amore è tornato a bussare alla porta di Anna, permettendole di conoscere il suo attuale compagno Livio Cori. Dopo un primo periodo di frequentazione iniziale, i due sono diventati inseparabili e molto social, condividendo spesso post che li vedono insieme. Negli ultimi tempi però, i due sembravano essersi presi una vera e propria pausa.

Quale crisi? I baci appassionati tra Tatangelo e Cori rivelano tutt’altro

Non è stato più un mistero, ad un certo punto, il fatto che tra Anna Tatangelo e Livio Cori sia avvenuta una rottura non da poco. La crisi sarebbe insorta dopo mesi di rapporto, a causa di incompatibilità di impegni e stili di vita. Ora però, sembra proprio che qualcosa sia cambiato e a testimoniarlo ci sono una serie di foto.

Ci ha pensato Diva e Donna a fare chiarezza su cosa accade nel cuore della bella cantante, riuscendo a beccare la coppietta in un momento estivo bollente. Gli artisti sono stati immortalati dai paparazzi mentre in spiaggia si scambiano delle tenere effusioni. Lui sorregge la testa di lei e le sorride dolcemente, poi un bacio sulle labbra riscalda ancora di più la temperatura. “Estate bollente per la Tatangelo“, si legge nella copertina del giornale che accende i riflettori sull’amore ritrovato della coppia.

“Superata la crisi Anna e Livio Cori si amano sempre di più“, scrivono ancora gli autori, aggiungendo “Le foto di queste pagine parlano chiaro: Anna e Livio si amano alla luce del sole…E chissà che non si parli pure di nozze“. Insomma, la frecciatina è stata lanciata, ma sarà soltanto fantasia o potrebbe esserci qualche scoop di fondo su un possibile matrimonio in vista per la Tatangelo? Lo scopriremo nei prossimi mesi.