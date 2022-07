Dramma Guenda Goria: il doloroso racconto è da brividi

Guenda Goria racconta con le sue parole la drammatica esperienza vissuta in questi giorni, l’ex gieffina spiega cosa le è accaduto.

La vita di Guenda Goria in questi ultimi giorni è stata drammaticamente sconvolta da un difficile momento. L’ex gieffina e figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, negli ultimi mesi era apparsa felicissima al fianco del fidanzato Mirko Gancitano. I due sono stati presenti anche in tv durante l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, dove la donna è comparsa per varie sorprese al concorrente.

Poi, il grande amore li ha condotti alla decisione di fare il grande passo: le nozze che avrebbero dovuto svolgersi nell’autunno 2022, sono però state rimandate alla primavera del 2023. Scelta che è sorta a seguito del tragico evento che ha colpito Guenda, ossia la gravidanza extrauterina. La figlia della Ruta ed il compagno hanno condiviso lo spiacevole accaduto tramite i social, aggiornando sulle condizioni della donna.

Goria attualmente sta meglio, ma in questi giorni è stata costretta a sottoporsi a ben due operazioni, con le quali si è reso necessario asportarle una tuba. La situazione ha avuto delle grosse conseguenze nella salute psicologica e mentale della compagna di Gancitano, che in futuro potrebbe avere delle difficoltà ad avere una nuova gravidanza.

“Mi affido alla Madonna”, le parole di Guenda sul momento drammatico

Nelle ultime ore Guenda Goria ha trovato la forza di raccontare tramite le sue parole cosa è accaduto veramente in quei drammatici momenti. “Ero in gravidanza pur non avendo alcun sintomo. Purtroppo però il bimbo non stava crescendo nel posto giusto“, ha spiegato la figlia di Maria Teresa Ruta al settimanale Visto, rivelando che la cura farmacologica che le è stata proposta non è stata sufficiente.

“Ho passato una notte infernale tra fitte, conati e un’altra emorragia. Non hanno potuto fare altro che operarmi d’urgenza“, ha proseguito ripercorrendo quelle ore terribili. Già negli scorsi giorni l’artista aveva rivelato a Nuovo come è avvenuta la scoperta del problema. “Ero sola in un bar di Milano, ho avuto un’emorragia e mi hanno portata al pronto soccorso”, ha raccontato spiegando di essere svenuta.

Una serie di sofferenze, dunque, hanno portato a queste inevitabili conseguenze, ma Guenda non ha intenzione di arrendersi. “Avere un figlio è un sogno e ce la faremo”, ha detto al magazine l’ex gieffina, che non perde la determinazione di vivere la gioia della maternità. Nel suo cuore, rivela di pregare affinché questo accada: “Ora io mi affido alla Madonna e non perdo la speranza”.