Vuoi una crema di avocado super buona? Ecco gli errori da non fare

Se sogni da sempre una crema di avocado perfetta per arricchire le tue pietanze, devi smettere di fare questi banalissimi errori.

Quando si parla di cibo e di preparazioni da realizzare in casa, uno degli aspetti più importanti è quello di non compiere errori all’apparenza banali ma che spesso si rivelano in grado di compromettere del tutto il risultato finale. Un esempio è quanto accade con la crema di avocado.

Una preparazione davvero semplicissima ma che spesso, a causa di errori davvero banali, rischia di non venire come si vorrebbe o di avere un aspetto davvero poco gradevole. Se la cosa è capitata anche a te sei nel posto giusto. Oggi, infatti, vedremo quali sono gli errori da non fare mai durante la preparazione della crema di avocado.

Gli errori che non dovrai fare mai più quando prepari la crema di avocado

La crema di avocado è una preparazione davvero semplice ed in grado di fornire tanto gusto anche ad una semplice fetta di pane.

Per poterne ottenere una che sia davvero buona è però necessario lavorarci nel modo corretto ed evitare gli errori che spesso si fanno senza neanche pensarci e che possono rovinare anche i piatti più semplici. Ecco, quindi, quali sono quelli che non dovrai più fare per poter contare su un risultato semplicemente perfetto.

Prendere un avocado qualsiasi

Il primo passo per una crema di avocado che sia buona al punto da diventare una crema perfetta è quello della scelta dell’avocado. Questo dovrà essere maturo al punto giusto ma non troppo avanti con la maturazione. Il suo colore, una volta aperto, dovrà essere quindi di un verde brillante mentre la polpa dovrà essere morbida e succosa. Scegliere il primo avocado che capita sotto gli occhi rischia di avere una crema senza sapore, troppo scura o davvero indietro di gusto per poter essere mangiata. E questo, anche se forse non ci hai mai fatto caso, è uno degli errori più comuni. Inutile dire che una volta scelto dovrai anche aprirlo nel modo corretto.

Non usare il limone

L’avocado è un frutto che si ossida davvero in fretta. In alcuni casi si potrebbe dire che inizia a cambiare colore già mentre lo stai lavorando. Per una buona crema dovrai quindi usare del succo di limone al fine di mantenerne il colore brillante. Il suo sapore poi starà anche bene nella crema. Ciò che conta è non escluderlo o pensarlo come ad un ingrediente necessario ma che non si vorrebbe usare. Farlo sposare con tutti gli altri ingredienti ti consentirà di poter contare su una crema davvero buona.

Prepararla con largo anticipo è uno degli errori che si fa con la crema di avocado

Il limone è molto utile per frenare l’ossidazione ma non fa miracoli. Per questo motivo è preferibile preparare la tua crema di avocado con largo anticipo. Così facendo potrai contare su un prodotto sempre fresco ed in grado di fornirti tutto il sapore che cerchi. E tutto mostrandosi anche al meglio. Dopotutto, una crema di avocado è sempre un ingrediente che piace.

Non insaporirla

Questo frutto ha un sapore così delicato che spesso si ha quasi timore di insaporirlo un po’. Si tratta di uno dei tanti errori che spesso impediscono di arrivare all’eccellenza. Aggiungere qualche spezia come, ad esempio, la curcuma oltre ai classici sali e pepe potrà infatti donare del sapore in più e rendere la tua crema sempre diversa ed in grado di sorprendere tutti piacevolmente.

Pensarla solo come salata

Lo sapevi che la crema di avocado si può fare anche dolce? Basta unirla a del cacao in polvere per ottenere una crema vellutata e golosa. In questo caso ovviamente il limone non servirà perché il cacao renderà il tutto più scuro e non si capirà più qual è il colore dell’avocado. In ogni caso, il frutto andrà scelto sempre con estrema attenzione.

Ora che hai capito quali sono gli errori da non fare mai più con la crema di avocado, proprio come accaduto dopo aver scoperto quelli che fai sempre con i falafel, potrai contare su un risultato davvero unico. Proprio quello che ci si aspetta da una crema realizzata a partire da un ingrediente così speciale.