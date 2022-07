Trucchi per conservare le banane e farle durare più a lungo: i consigli utili

Grazie a questi trucchi si potranno conservare le banane e farle durare più a lungo: scopriamo i consigli utili.

Pur essendo frutti che non si rovinano così facilmente le banane possono annerirsi diventando così meno gradevoli per essere consumate. Questi frutti sono in genere molti pratici perché possono essere portati via anche fuori casa per una merenda sana.

Non solo, sono perfette come spuntino dopo o prima di aver fatto sport in quanto contengono una notevole fonte di potassio che serve ai muscoli per recuperare dopo l’attività fisica.

Molti però non sanno alcuni accorgimenti per poter gustare al meglio le banane ignorando come vadano scelte al supermercato e poi tenute una volta acquistate. Scopriamo allora i trucchi per conservare le banane al meglio e farle durare più a lungo.

Ecco i trucchi per conservare più a lungo le banane

Dolci, gustose e saporite, le banane sono tra i frutti esotici più apprezzati. In Italia ci arrivano dopo lunghi viaggi visto che le piantagioni di banane si sviluppano in Sud America in paesi come Colombia, Costa Rica ed Ecuador.

Ottime da gustare in qualsiasi momento della giornata le banane si prestano a tanti utilizzi in cucina. Oltre che gustarle fresche così come sono, esse sono anche un valido sostituito di molti ingredienti, specie quando si vuole stare a dieta o se si soffre di qualche intolleranza o allergia. Infatti, nei dolci possiamo sostituire le uova con la banana.

Inoltre, sono perfette per preparare dolci come il banana bread al caffè, o i pancake alla banana. Di ricette ce ne sono davvero tante.

Per conservare bene le banane però ci sono diversi trucchi che possiamo utilizzare. In generale è importante conoscer i trucchi per conservare frutta e verdura fuori e dentro al frigorifero. Da quando le scegliamo al supermercato fino alla loro conservazione.

1) Saperle acquistare. Per aiutarci a scegliere le giuste banane dobbiamo scrutare il loro colore. O meglio quello della loro buccia. Se è verde significa che le banane sono ancora acerbe, se è gialla significa che è matura, ma se è gialla con macchie marroni allora vuol dire che è al suo apice attendendo altro tempo si rischia di consumarla troppo matura. Scegliere il frutto giusto da acquistare dipende da quando si ha intenzione di consumarlo.

2) Dove conservarle. Molti pensano di poter conservare le banane in frigorifero. Mentre invece si tratta di una scelta errata. Le banane infatti si conservano meglio a temperatura ambiente, in un luogo fresco e areato, possibilmente non alla luce diretta del sole. Nel frigorifero tendono a diventare nere e quindi poco appetibili.

3) Non staccarle. Se le banane sono a casco occorre staccare solo quella che mangeremo in questo modo non si rischia di rovinare il picciolo delle altre. Da qui infatti viene rilasciato l’etilene e se il picciolo si apre le banane maturano troppo in fretta rovinandosi.

4) Incartare il picciolo. Un trucco per non far maturare troppo le banana e conservarle più a lungo è quello di incartare il picciolo con della pellicola trasparente, in questo modo si rallenta la loro maturazione. Questo trucco è utile soprattutto se le banane acquistate non sono riunite a casco ma sono sciolte.

5) Non metterle vicino alle mele. Per evitare che maturino velocemente dobbiamo mettere le banane lontano dalle mele. Questi frutti infatti rilasciano etilene e quando posizioniamo altri frutti vicino ad esse rischiamo di vederli maturare troppo in fretta.

6) Conservarle in freezer. Al contrario del frigorifero dove è bene non conservare le banane, esse possono invece andare in freezer, ma solo dopo averle sbucciate e magari già tagliate a rondelle. In questo modo potremo utilizzarle per tante ricette, dai gelati agli smoothie.