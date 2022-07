Test dei Mestieri | Quello che sogni di fare dice tutto di te

Il test dei mestieri ti permetterà di scoprire quanto hai bisogno di ricevere attenzione dagli altri e quale talento usi per ottenerla.

Siamo sincere: a tutte piacere essere al centro dell’attenzione e godere dell’ammirazione di coloro che ci stanno intorno. Non c’è assolutamente niente di male ma alcune persone hanno un talento maggiore nel catturare l’attenzione degli altri e di mantenerla su di sé.

Nella maggior parte dei casi si tratta di un vero e proprio talento naturale, ma molte persone si impegnano anima e corpo per imparare a farlo. Alcune di queste persone hanno la fortuna di farne un mestiere (e di guadagnare anche un sacco di soldi).

Certo, non tutte possiamo essere attrici da Oscar, ma i social hanno moltiplicato all’infinito le chance di avere i famosi 15 minuti di popolarità che tutti sogniamo. Questo significa che siamo tutte diventate un po’ più brave nel catturare l’attenzione degli altri, ma perché lo facciamo? E soprattutto, quale talento dovremmo sviluppare meglio per ottenere risultati migliori?

Test dei Mestieri

Ognuno dei quattro simboli che ti presentiamo rappresenta un tipo di lavoro in cui è necessario avere grande carisma e attirare su di sé tutta l’attenzione possibile. Scegli il simbolo che corrisponde al mestiere che sogni di svolgere e leggi il profilo corrispondente. Scoprirai molte cose inaspettate su di te!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Il Like (L’Influencer)

Fare l’influencer significa essere davvero figlia del mondo contemporaneo. L’influencer è infatti una “persona qualunque” che riesce a catturare l’attenzione di migliaia di follower intrattenendoli per giorni e giorni (a volte anche per molti anni).

Spesso si sente dire che in realtà gli influencer non fanno nulla e non hanno alcun talento, ma la verità è che per diventare influencer professionisti e trasformare davvero una semplice passione in un lavoro occorre moltissimo impegno ma soprattutto moltissimo sacrificio.

Un influencer ama apparire ed essere amata perché è assolutamente sicura di essere speciale. Non si tratta di un’accusa o di una critica, semplicemente della realtà oggettiva dei fatti. Un’influencer che si occupa di make up, moda o viaggi ama principalmente mostrare se stessa e tutte le pazzesche attività che svolge nella sua vita.

La qualità con cui riesce di solito a catturare e a mantenere alta l’attenzione dei suoi follower è la convinzione con cui dice e con cui fa le cose davanti all’obiettivo del telefono. Se sogni di fare questo mestiere devi essere molto convinta e convincente! Buon per te!

2 – Il microfono (La Cantante)

I cantanti, così come tutti gli artisti performativi sono persone estremamente creative, che hanno un mondo interiore davvero complesso e affascinante.

Quando un vero artista sale su un palcoscenico è in grado di catturare l’attenzione degli altri con un semplice gesto della mano o intonando una singola nota.

La sua abilità consiste nel trasmettere emozioni in un tempo brevissimo, e questo è particolarmente vero per le canzoni, che in genere non durano più di 3 minuti.

Il motivo per cui i cantanti desiderano l’attenzione degli altri è che vogliono mettere in luce quello che hanno dentro, vogliono esprimere pienamente i loro sentimenti.

Se hai scelto il microfono e quindi sogni di fare la cantante significa che anche tu hai moltissimo da dire e da dare agli altri e che la tua enorme creatività ti permette di farlo senza sforzo, proponendo sempre idee e interpretazioni nuove.

3 – La Presentatrice TV

Fare la presentatrice televisiva non è affatto un mestiere semplice. Chi ha il compito di presentare un programma, infatti, dev’essere in grado di comunicare con persone lontanissime, di cui non vede i volti e di cui non conosce le reazioni.

Deve quindi essere in grado non solo di catturare l’attenzione degli spettatori ma deve anche riuscire a mantenere molto alto il loro interesse. Contemporaneamente deve gestire quello che avviene in studio, far fronte a piccole emergenze ed eventuali imprevisti con grande sangue freddo.

Se hai fatto questa scelta significa che il motivo per cui ti piace essere al centro dell’attenzione è che sai di poter guidare gli altri, cioè sai di avere tutte le caratteristiche di un vero leader.

La qualità con cui riesci a ottenere risultati davvero strabilianti è la tua capacità decisionale. Hai la rarissima e preziosa capacità di saper decidere molto in fretta e, nella maggior parte dei casi, sei in grado di stabilire qual è l’opzione migliore e più conveniente per tutti.

3 – L’Oscar (L’Attrice)

Chi sogna di fare l’attrice ha una personalità molto sensibile ed estremamente sfaccettata. Riesce a cogliere le sfumature nelle azioni e nelle parole delle persone, è in grado di interpretare in maniera corretta tutte le loro espressioni.

Oltre a capire molto bene le persone che gli sono intorno, chi sogna di fare l’attore si immagina anche al centro della scena, cioè protagonista assoluto di un film o di uno spettacolo.

Questo significa che se hai fatto questa scelta sei una persona che ha un grande sensibilità e adora comunicare.

Il motivo per cui ti piace essere al centro dell’attenzione è che pensi di avere tanto da dire e da dare al mondo ma per farlo hai bisogno di un pubblico! La qualità che ti permette di catturare l’attenzione e di mantenerla su di te è sicuramente il carisma. Quando decidi di farlo, sei in grado di catturare tutti gli sguardi in un solo istante.