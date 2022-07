Il test che ci dice se siete pronti per fare un figlio (o prendere un cane)

By

Il test sulla coppia e figli è qui per dirci se siete pronti per il grande passo o se sarebbe meglio prendere un cane, prima. Lo proviamo insieme?

Certo, lo sappiamo che una decisione così grande non può essere subordinata ad un test della personalità.

Però, diciamocelo: non vorresti sapere se tu ed il tuo partner siete pronti per avere un figlio (od un altro figlio) prima di iniziare a prepararti a provare?

Cerchiamo di capire subito com’è la situazione tra di voi: ecco come!

Test della coppia e figli: siete pronti per fare un figlio?

Si tratta della domanda più difficile di tutte: siete pronti per fare un figlio?

Il test della coppia e figli è qui per rispondere ai tuoi dubbi, con una domanda molto semplice.

Che cosa vedi nel quadro qui sopra?

Non preoccuparti, questo non è un test che ti chiede di dirci immediatamente che cosa hai visto. Prenditi un secondo di calma, respira a fondo, pensa alla tua coppia e guarda questo dipinto di Vladimir Kush.

La tua risposta la trovi qui sotto!

Ovviamente puoi anche saltare direttamente alle conclusioni e provare il nostro test sul numero di figli: lo trovi cliccando su questo link!

hai visto un albero : gli alberi sono un segno, generalmente, di saggezza e comunicazione. (Anche se sono spesso usati nei test per nascondere volti ed altri elementi: per esempio, se provi questo test credi di riuscire a trovare tutti i volti in meno di un minuto ?). Dove ti trovi, però, nel test della coppia e figli?

Beh, potremmo dire che sei proprio a metà!

Proprio come un albero che è in grado di comunicare sia con il cielo che con la terra, tu sei un “ponte”, in questo momento.

Sai assolutamente perché vorresti fare un figlio ma non sai se saresti in grado di dargli veramente tutta te stessa. Forse ti manca solo poco o forse, al tuo percorso, manca ancora del tempo. Non possiamo dirtelo: possiamo dirti che, se sei indecisa, è meglio aspettare!

La mela simboleggia amore, voglia di vita e libertà, la necessità di vivere esperienze di qualsiasi tipo e di sentirsi al massimo delle proprie possibilità, concentrata sulle tue necessità.

Forse questo non è il momento preciso per iniziare una famiglia: fare un figlio richiede tantissimo impegno e bisogna avere anche tanta voglia di impegnarsi completamente nella vita di un’altra persona. Tu ed il tuo compagno potreste aver voglia di scatenarvi ancora per qualche tempo e poi, una volta che avrete deciso con più tranquillità, i figli potrebbero arrivare.

Come coppia siete assolutamente pronti a mettere su famiglia! Quello che volete entrambi, infatti, è “radicarvi” in un posto e quindi ci sembra che questo sia il modo perfetto per far iniziare la vostra famiglia!

Attenzione, però: non fate diventare un figlio il motivo per rimanere insieme o l’unica ragione per la quale vi sentite ancorati al mondo. Dovete essere estremamente sicuri delle vostre radici e della vostra voglia di “piantarle” al suolo per andare avanti con questa decisione!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.