Questi segni zodiacali sono fissati con il fitness: fai attenzione!

Dieta, sport, palestra e circuiti intensivi di esercizi: i segni zodiacali fissati con il fitness non ti faranno mai riposare! Meglio sapere chi sono: ecco la classifica!

Aah, il fitness.

Da quando Instagram e i social media hanno sdoganato allenatori, sedicenti esperti di massa grassa e chi più ne ha più ne metta, la vita della palestra è diventata un vero e proprio jet set esclusivo.

Questi segni zodiacali, però, sono in grado di viverla come una vera e propria ossessione: trascineranno anche te nel turbine del fitness?

I segni zodiacali fissati con il fitness: ecco la classifica dell’oroscopo

Inutile cercare di guardare troppo in là: gli appassionati di fitness sono proprio vicino a noi!

Si svegliano alle cinque ogni mattina per fare il loro allenamento, indossano solo abiti sportivi e non fanno altro che parlare di proteine e di circuiti di esercizi.

Sono proprio i segni zodiacali fissati con il fitness: abbiamo deciso di occuparci di loro nella classifica di oggi dell’oroscopo perché conoscere anche solo uno vuol dire avere a che fare con la loro passione!

Meglio evitare di andare ad immischiarsi con loro: i segni zodiacali fissati con il fitness vi faranno allenare come se non ci fosse un domani!

Capricorno: quinto posto

Come, i Capricorno sono dei fissati per il fitness? Non lo avreste mai detto, vero?

Beh, sappiate che i Capricorno hanno una vera e propria passione per gli allenamenti!

Non sentirete mai, però, i Capricorno vantarsi del loro allenamento o dei loro sforzi. I nati sotto questo segno sono le classiche persone che sfogano i problemi ed i sentimenti non detti nello sport. Non sfoggiano mai, però, i loro risultati: preferiscono lavorare duramente! Ecco perché, quindi, i Capricorno non sono nella classifica dei segni zodiacali più scansafatiche di tutto l’oroscopo!

Vergine: quarto posto

Ai nati sotto il segno della Vergine, ovviamente, il fitness piace per un motivo e per un motivo soltanto.

Sapersi allenare e saperlo fare al meglio garantisce la possibilità di essere sempre perfetti… in tutto!

Non vogliamo dire che ai nati sotto il segno della Vergine piacerebbe diventare dei veri e propri robot, senza anima ma perfetti in ogni angolo e dettaglio.

Possiamo solo dire che se potessero sostituire il loro noioso corpo di carne con uno fatto di metalli lucenti e scattanti… i nati sotto il segno della Vergine ci penserebbero un poco!

Sagittario: terzo posto

Anche se non vi sembra probabile, sappiate che i nati sotto il segno del Sagittario sono assolutamente nella classifica dei segni zodiacali fissati con il fitness!

Che sia a “basso costo” cioè una semplice corsa per la strada quando ne sentono il bisogno o ad “alto costo” (l’abbonamento più costoso nella palestra sotto casa) poco importa.

Ai Sagittario sembra importantissimo prendersi cura di sé stessi e lo fanno estremamente bene: ecco perché sono quasi tutti maniaci del fitness!

Tra cibi sapientemente pesati, allenamenti intensivi ed una continua cura di sé stessi, i Sagittario meritano decisamente un posto importante nella classifica di oggi!

Leone: secondo posto

I nati sotto il segno del Leone sono persone assolutamente fissate con il fitness: tutto quello che ha a che vedere con l’aspetto esteriore e la fisicità sono affar loro!

Ai Leone piace particolarmente andare in palestra, postare i risultati dei loro sforzi e cercare in tutte le maniere di migliorarsi. (Sarà per questo motivo che sono anche nella classifica dei segni zodiacali più sopravvalutati di tutto l’oroscopo?).

Niente di male in questo, ovviamente: purtroppo, però, se avrete a che fare con un Leone dovrete anche fare i conti con la loro smodata passione per il fitness.

Non si possono fare vacanze perché una volta ogni tre giorni devono essere in palestra e guai a suggerire un pranzo fuori: i Leone non hanno il cheat day ogni giorno della settimana!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali fissati con il fitness

Cari Scorpione, sapevate che siete proprio voi a vincere il primo posto nella nostra classifica di oggi?

Il motivo è uno e solo uno: siete veramente fissati con il fitness!

Gli Scorpione sono persone che non possono veramente fare a meno di allenarsi, sempre e comunque.

Possono scoprire lo sport tardi oppure, semplicemente, decidere di provarne diversi nel corso della vita.

Il risultato è sempre e solo uno: gli Scorpione devono muoversi per cercare di essere sempre precisi, lucidi, scattanti e ben curati. Gli Scorpione sono un misto di persone che si prendono cura di sé stesse perché vogliono essere belle, perché vogliono essere sane e specialmente perché quando hanno una passione… gli Scorpione ci mettono tutto sé stessi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.