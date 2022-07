Matrimonio a prima vista Italia: primo figlio per l’amatissima coppia

Una delle coppie più famose uscite da Matrimonio a Prima Vista ha annunciato la nascita del primo figlio: tutto è stato difficile, dal rimanere insieme al dare alla luce il piccolo.

La storia della coppia che ha recentemente accolto un bimbo è particolare in tutti i sensi, a partire dal principio. I due infatti sono stati concorrenti di Matrimonio a Prima Vista ma non hanno partecipato alla stessa edizione!

Si sono conosciuti e si sono avvicinati solo successivamente e, anche se la passione di certo non mancava, sembrava che la loro storia fosse destinata a durare molto poco.

I protagonisti di questa altalena amorosa sono Francesca Musci e Andrea Ghiselli, che per molto tempo hanno infiammato la rete e soprattutto il popolo social con i loro exploit.

Inizialmente infatti i due erano stati criticati per aver tenuto nascosta la loro storia, successivamente hanno cominciato ad annoiare i loro fan a causa dei continui tira e molla amorosi.

Su Instagram molti commenti riguardano proprio il fatto che dopo ogni litigio sarebbero bastati quindici giorni perché la coppia tornasse insieme. Nonostante tutte queste incertezze, però, Francesca e Andrea sono rimasti insieme e qualche tempo fa hanno spiazzato tutti con l’annuncio che Francesca aspettava un bambino.

Un figlio desiderato e un parto difficile per la coppia di Matrimonio a Prima vista

Al bambino, che è nato il 24 luglio, è stato dato il nome di Riccardo Musci Ghiselli (quindi ha preso il cognome di entrambi i genitori) ma non sono ancora state pubblicate sue fotografie sui social.

I genitori hanno infatti deciso di pubblicare soltanto la fotografia dei due braccialetti che riportano il nome del bambino e quello della mamma.

Purtroppo però la mamma e il piccolo non hanno potuto passare molto tempo assieme dopo la nascita di Riccardo.

Il motivo lo ha spiegato la stessa Francesca attraverso le sue stories di Instagram. Quando è arrivata in ospedale la situazione si presentava piuttosto complessa e, per evitare problemi alla mamma e al bambino, i medici hanno deciso di intervenire con un cesareo d’urgenza.

Francesca non ha spiegato quali fossero i problemi che hanno portato a questa scelta, limitandosi solo a spiegare che è stato tutto molto difficile e che dopo il parto era molto provata. Lei è rimasta in camera e il bambino è stato portato via per essere tenuto in osservazione.

Fortunatamente Francesca è riuscita a scherzare sulla sua disavventura, affermando che sicuramente i fan avevano intuito che il parto non sarebbe stato naturale a causa delle “bellissime calze” che la donna era stata costretta a indossare (i bendaggi che vanno indossati durante l’anestesia per evitare problemi circolatori alle gambe).

Fortunatamente però tutto sembra essere andato per il meglio e lentamente mamma Francesca ha ricominciato a “carburare” dopo diverse ore di profonda stanchezza.

Tanti auguri al nuovo arrivato e ai neo genitori!