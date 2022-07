Meghan vuole la guerra, Harry no: cosa ci sarà nel nuovo libro?

Harry e Meghan alle prese con il libro che potrebbe scatenare la rabbia della Royal Family: farsi indietro o provocare? È questa la scelta che devono compiere i Sussex in questo momento.

Da quando i Sussex hanno lasciato la Famiglia Reale inglese sono usciti diversi libri sulla loro storia personale e sul loro percorso dentro e fuori la monarchia.

Il più famoso di tutti è stato Finding Freedom, il libro che Amazon mise tra le offerte scontate pochissimo dopo l’uscita e che – quindi – venne immediatamente bollato come un flop editoriale.

Quello stesso libro creò diversi problemi alla coppia perché si affermò che era stato scritto senza la collaborazioni di Meghan e Harry (che all’epoca della scrittura del libro erano ancora nella Royal Family).

Si scoprì successivamente che Meghan aveva avuto degli scambi di e.mail con gli autori Omid Scobie e Caroline Durand e che aveva fornito alcune informazioni importanti. Casualmente Meghan affermò di aver “completamente dimenticato” di aver spedito quelle mail.

Dopo la biografia di coppia (teoricamente) “non autorizzata” dai Sussex, quindi non ufficiale, Harry ha deciso di pubblicare una autobiografia.

Il motivo per cui lo ha fatto consiste principalmente nella necessità di produrre nuovi contenuti da cui generare guadagni. Bisogna poi ammettere che la curiosità intorno alla “versione di Harry” sulla vita all’interno della Famiglia Reale è altissima.

Qual è il problema allora?

Harry sta gestendo male lo stress per il libro: interviene Meghan

Fin da quando Harry e Meghan si sono sposati è apparso assolutamente chiaro che, tra i due, il carattere dominante sia quello di lei.

Per questo motivo l’opinione pubblica non è stata particolarmente stupita dalle indiscrezioni che sono trapelate recentemente sulla vita dei Sussex e in particolare sui dubbi di Harry sul suo libro.

A quanto pare Harry sta ripescando dalla propria memoria moltissimi episodi avvenuti nel corso della sua infanzia e della sua giovinezza. Molti di essi ovviamente riguardano sua madre Diana e le relazioni con gli altri membri della Famiglia Reale.

Se da un lato Harry avrebbe bisogno di liberarsi completamente, rivelando tutta la sua verità, dall’altra teme le conseguenze anche legali che il suo libro potrebbe avere.

Per questo motivo pare che prima fornisca moltissime informazioni dettagliati in merito a persone e avvenimenti, poi di punto in bianco dà ordine ai suoi ghostwriter (cioè i professionisti che scrivono il libro per lui) di cancellare tutto ed evitare completamente passaggi delicati.

Questo atteggiamento così indeciso (piuttosto tipico di Harry) non è il massimo per portare a compimento un’impresa editoriale così delicata. Per questo motivo sembra che come al solito Meghan abbia preso in mano le redini della questione e stia dando una mano al marito nella stesura del libro.

Purtroppo molti affermano che Meghan tenda a “riscrivere il passato” quando il passato non gioca a suo favore. Lo ha fatto diverse volte, come nel famoso “caso dell’insalata” che fece infuriare suo padre.

Questo significa che il libro di Harry potrebbe risentire delle “manipolazioni” di Meghan e quindi le cose potrebbero andare ancora peggio di come il Principe teme. Cosa accadrà davvero? E come reagirà la Famiglia Reale?

In verità la Regina si è già messa al riparo da qualsiasi “pugnalata alla schiena” che Harry potrebbe portare alla Famiglia Reale con la sua autobiografia. Elisabetta si è assicurata un’arma segreta per tenere Meghan sotto ricatto e non c’è alcun dubbio che la userà se dovesse essere necessario.

Bisogna specificare però che c’è una sola persona che potrebbe soffrire davvero se si dovesse scatenare un’ennesima guerra con la Royal Family inglese, e quella persona è Harry.

Meghan ha solo da guadagnare in pubblicità ed è abituata a vivere senza l’appoggio e la compagnia della propria famiglia. Harry no, e potrebbe non resistere alla pressione.