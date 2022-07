La facoltà universitaria perfetta per il tuo segno zodiacale

Lo sapevi che esiste la facoltà perfetta per ogni segno zodiacale? Scopriamo insieme qual era l’indirizzo universitario che avresti dovuto scegliere!

Aah, l’Università.

C’è chi l’ha fatta e chi no, chi l’ha abbandonata a metà e chi subito, chi l’ha finita dopo anni e chi, invece, si è laureato nei tempi previsti, senza sbagliare mai una sessione.

Inutile dire che l’università rappresenta un vero e proprio terreno di svolta nella vita delle persone: farla o non farla possono cambiare il corso della vita.

Prendere una decisione, quando si parla dell’università, è quindi estremamente complicato: chissà se hai tu hai fatto quella giusta!

La facoltà perfetta per ogni segno zodiacale: ecco la tua

Oggi abbiamo deciso di darti un’informazione che forse ti sarebbe servita anni fa.

Quella della facoltà perfetta per ogni segno zodiacale!

Se non sai come scegliere la tua facoltà universitaria o se hai dubbi su quella che hai scelto al tempo, in questo oroscopo di oggi trovi tutte le risposte.

Certo, dopotutto l’Università si apre anche il mondo del lavoro che, spesso, non è assolutamente gentile con nessuno.

Ma adesso concentriamoci sullo studio: quale facoltà dovresti scegliere?

Ariete: la facoltà universitaria perfetta per te è Medicina

Cari Ariete, siete pronti a seppellirvi per qualche miliardo di anni in facoltà? La vostra scelta dovrebbe assolutamente essere Medicina. Siete persone assolutamente in grado di affrontare malattie e disgrazie con il giusto grado di distacco e avete, inoltre, una tendenza a spuntarla in ogni situazione avversa oltre ad essere persone che portano a termine quello che iniziano. Pronti a diventare dottori?

Toro

Al Toro assegniamo una facoltà che è stata spesso derisa e che poche persone hanno scelto ma che, invece, si è rivelata poi fondamentale.

Scienze della Comunicazione è la facoltà perfetta per i Toro! Potrete imparare tutto sui linguaggi della comunicazione sia social che televisiva… ed allenare un poco la vostra!

Gemelli

Una sorpresa per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli: eravate sicuri che vi avremmo detto di frequentare qualcosa di artistico, vero?

In realtà, anche se è vero che le facoltà che hanno un indirizzo artistico non sono per niente una scelta sbagliata per i Gemelli la vera facoltà perfetta per loro è quella di biologia. Conoscere da vicino la vita, perdersi nei meandri della natura? Perfetto per i Gemelli!

Cancro: la facoltà universitaria perfetta per te è Lettere

No, non facciamo facili battute: anche se i Cancro non smettono mai di parlare non è per questo che gli abbiamo suggerito la facoltà di Lettere!

I Cancro sono persone che amano letteralmente leggere tra le righe, che sono bravissimi a cercare significati e individuare emozioni sotto le lettere spoglie. Quale facoltà potrebbe essere migliore di questa per loro?

Leone

Tutti i nati sotto il segno del Leone, invece, dovrebbero proprio provare a fare gli avvocati. Anche se la facoltà di Legge è veramente dura (ed i Leone si trovano nella classifica dei segni zodiacali più scansafatiche di tutto l’oroscopo), questa sarebbe la facoltà perfetta per loro! Al centro dell’attenzione, sempre pronti a litigare ed incapaci di perdere: i Leone si troverebbero benissimo a fare gli avvocati!

Vergine

Alla Vergine non possiamo far altro che consigliare la facoltà universitaria perfetta per le persone precise, sempre pronte a creare ma con una mente pratica ed analitica.

Come, ti stai chiedendo di quale facoltà stiamo parlando? Ma di Architettura, ovviamente! I nati sotto il segno della Vergine sarebbero perfetti come architetti!

Bilancia

Ai nati sotto il segno della Bilancia, invece, consigliamo la facoltà di Fisica.

In questo istituto potrete studiare tutti i misteri della vita e dell’Universo: perfetto per voi, appassionati come siete di natura umana e di tutto quello che la circonda!

E poi, diciamocelo: con la facoltà di Fisica avrete aneddoti da raccontare a cena per l’eternità!

Scorpione: la facoltà universitaria perfetta per te è Economia

Cari Scorpione, meglio fare subito l’abitudine a questo fatto. Siete persone che non possono fare a meno di avere una mente dedicata al business (ed è questo il motivo per cui ogni vostra idea diventa immediatamente remunerativa). Fare Economia vi aiuterà a sviluppare tutti i vostri business successivi: pensateci!

Sagittario

Cari Sagittario, secondo noi probabilmente sarete d’accordo con questa prospettiva nuova che vi proponiamo. Non c’è la facoltà universitaria perfetta per voi semplicemente perché voi non avete voglia di andare all’Università!

Potete fare letteralmente qualsiasi cosa ma vi piace di più il lavoro “sporco”, quello dove vi mettete subito in gioco, senza esami e dilazioni.

Capricorno

Anche i Capricorno avranno una sorpresa dall’oroscopo sulla facoltà universitaria perfetta per ogni segno zodiacale.

I Capricorno, infatti, dovrebbero assolutamente frequentare il DAMS o una facoltà legata alle professioni del cinema. Potreste sviluppare il vostro lato artistico invece di seppellirlo sotto la burocrazia!

Aquario

I nati sotto il segno dell’Aquario hanno una facoltà perfetta per loro: quella di Psicologia! Insomma ci sembra anche abbastanza chiaro il perché: i nati sotto il segno dell’Aquario sono persone che non possono veramente fare a meno di chiedere a tutti quali sono i loro problemi oltre che risolverli senza neanche aspettare di averne avuto l’autorizzazione. Meglio di così!

Pesci: la facoltà universitaria perfetta per te è quella di Belle Arti

Ovviamente per i nati sotto il segno dei Pesci la facoltà universitaria perfetta è quella delle Belle Arti.

Cosa c’è di meglio, infatti, che poter immergersi nell’arte, dalla testa ai piedi? Che vi serva per disegnare meglio o per conoscere a menadito il mondo dell’arte, questa è la facoltà perfetta per voi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.