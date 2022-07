Corpo a pera: consigli utili su dieta ed esercizi per dimagrire

Se hai un corpo a pera e tendi ad accumulare adipe su cosce, glutei e fianchi ecco i consigli utili su dieta ed esercizi per dimagrire.

Non tutti i fisici sono uguali, ciascuna donna ha la propria forma del corpo e tende ad accumulare grasso in alcune zone piuttosto che in altre. Ecco perché anche la dieta e l’esercizio fisico dovranno differenziarsi in base al tipo di corpo.

Se hai un fisico a pera significa che tendi ad accumulare adipe nella parte inferiore del corpo, ciò significa che fianchi, glutei e gambe saranno più grossi rispetto alla parte superiore.

Le donne con queste caratteristiche sono tipicamente mediterranee, ma anche quelle dell’America Latina, spesso hanno questo tipo di corpo. Se la donna con il corpo a pera desidera perdere peso deve praticare un’attività fisica specifica, ma anche una dieta che l’ aiuti a bruciare i grassi.

Ecco la dieta giusta e gli esercizi per le donne con il corpo a pera

Sono diverse le body shape ovvero le forme del corpo che possono avere le donne. Ognuna nel proprio dna ha già le caratteristiche impresse. Ovvio che non si potrà snaturare un corpo ma basterà allenarlo o seguire la dieta giusta per migliorarlo rendendolo quanto più proporzionato possibile. Qui puoi scoprire anche come valorizzare il corpo a pera con l’abbigliamento.

Dunque, a seconda che si abbia un fisico a mela, a clessidra, a pera, ad ovale o a rettangolo si dovranno eseguire allenamenti specifici e seguire una dieta apposita per dimagrire.

Il fisico a pera o ginoide si distingue da quello a mela o androide. Il corpo a forma di pera prevede una vita sottile, un ventre piatto e un seno piccolo mentre le spalle sono minute. La parte inferiore del corpo invece tende ad accumulare adipe, infatti, cosce, fianchi, glutei sono abbondanti.

Tra i problemi in cui possono incorrere le donne con il fisico a pera c’è anche la cellulite, un disturbo in cui si tende ad accumulare liquidi che ristagnano. In genere dipende dagli estrogeni, ormoni femminili che tendono a favorire il sovrappeso. Ecco perché è importante bere molta acqua.

Le donne con il corpo a pera dovranno porre attenzione a non consumare alcuni cibi in alcuni momenti della giornata. Inoltre, non dovranno saltare i pasti ma fare degli spuntini per non rallentare il metabolismo.

Meglio introdurre poi i carboidrati nella prima parte della giornata così da essere assorbiti prima, mentre le proteine si possono riservare alla sera. Inoltre, la frutta meglio se consumata al mattino anziché al pomeriggio. Da evitare invece di consumarla dopo i pasti perché può stimolare la fermentazione.

La colazione dovrà prevedere una fonte proteica come lo yogurt magro o greco, una di zuccheri e una di grassi come i semi oleosi o la frutta secca.

Da evitare poi i cibi altamente raffinati come zucchero bianco, alcolici, cibi confezionati che contengono grassi idrogenati, farine raffinate e così via.

La dieta mediterranea può essere una buona opzione per le donne a pera, che dovranno consumare molte verdure, cereali integrali, proteine derivate da carni magre o pesce che contiene omega-3.

Per quanto concerne l’attività fisica le donne con il corpo a pera devono puntare a dimagrire e rassodare la parte inferiore come gambe, glutei e fianchi, senza dimenticare che dovranno anche rafforzare la parte superiore del corpo, ovvero le braccia. Si deve anche fare attività aerobica come cyclette, ginnastica in acqua o corsa oltre che squat e affondi.