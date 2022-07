Wanda Nara, ecco com’è davvero: le foto senza filtri che svelano tutto

Wanda Nara come non l’avete mai vista in vista vostra. Le foto senza filtri svelano com’è davvero la moglie di Icardi.

Wanda Nara è nota al grande pubblico per essere una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. In molti infatti l’hanno apprezzata non solo per la sua spiccata personalità mostrata durante il corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip, dove ricopriva il ruolo di opinionista, ma anche per le sue sinuose forme. Tanto da diventare un vero e proprio simbolo di bellezza.

Nelle scorse ore però in rete sono stati pubblicati una serie di scatti che la mostrano senza filtri ed è possibile scorgere tutte quelle imperfezioni che sui social non è solita mostrare. Per questo motivo hanno fatto rapidamente il giro di tutti i social diventando virale. Così non è tardata ad arrivare la replica della diretta interessata, che ha commentato gli scatti che la riguardano e che la mostrano come non l’aveva mai vista.

Wanda Nara ha commentato le sue foto senza filtri, rivelando come stanno davvero le cose in quanto molti spesso tendono a dimenticare la realtà dei fatti per concentrarsi soltanto dietro la patina dorata della celebrità.

Wanda Nara, le foto senza filtri fanno il giro del web: “Sono reale”

Wanda Nara, dove le foto prima del successo hanno diviso il web, ha deciso di commentare le foto che la riguardano facendo notare una cosa ovvia che spesso in molti tendono a dimenticare: lei è una persona reale ed ha le sue imperfezioni proprio come tutti quanti noi.

“Nessuno carica una foto dove sta male“ ha fatto prontamente notare la moglie di Mauro Icardi commentando il tutto sul suo profilo Instagram. “Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo le foto di me distrutta a letto“ ha fatto notare, rivelando che in quel periodo condivideva vecchi scatti in cui appariva al top della forma e non di certo quelle in cui veniva male.

“Tutti noi (quelli che ne hanno la possibilità) mettiamo la foto mentre mangiamo sushi, o un terrazzo con bella vista… io di solito mangio polenta, riso o tagliatelle al burro. Ma non sono molto instagrammabili” ha poi proseguito parlando a cuore aperto con i suoi fedeli sostenitori. “Dato che anche le mie figlie piangono e fanno i capricci non le posto in quei momenti“ ha fatto notare.

“Aspetto che siano di buon umore per fotografarle. Insomma, il ritocco può giovare o nuocere, vi assicuro che amo ogni centimetro del mio corpo. E sì! Ho la cellulite come tanti di noi, anche l’acne. E in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta” ha poi continuato parlando a cuore aperto sul web. “Comunque… sono reale. E scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete” ha poi concluso facendo notare che i social non rappresentano la vita vera.

Wanda Nara su Instagram ha fato una lezione di vita a tutte quelle persone che sono rimaste sconvolte nel vederla senza filtri per la prima volta, come se lei fosse una sorta di alieno o essere perfetto.