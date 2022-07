Test del Difetto | Scopri quale difetto ti impedisce di essere felice

By

Tutti abbiamo pregi e difetti, ma c’è sempre un difetto che ci boicotta più di altri: scopri il tuo facendo questo test della personalità che ti svelerà una verità scomoda ma che ti farà bene conoscere!

Tutti abbiamo dei difetti, e chi pensa di non averne o mente anche a se stesso o è davvero un illuso. Anche coloro che sanno di non essere perfetti, però, non hanno sempre le idee chiare su quali sono davvero i loro difetti.

Il motivo alla base di questo non è certamente la cattiva volontà o la malafede. Semplicemente è molto difficile giudicare se stessi, le proprie scelte e le proprie azioni.

Per questo motivo è sempre più facile notare e sottolineare i difetti altrui piuttosto che rendersi conto dei propri!

Il modo migliore per analizzare se stessi, comunque, non è la via razionale. Cercando di fare un’analisi oggettiva di noi stessi, infatti, tendiamo inconsciamente a ignorare alcuni aspetti “scomodi” della nostra personalità.

Molto meglio allora avere un approccio più giocoso e meno formale, come il test che ti proponiamo.

Test della Personalità: il difetto da cui devi liberarti il prima possibile

Per eseguire questo test dovrai scegliere uno dei quattro elementi che ti proponiamo. Cerca di non porti domande sul significato dei quattro oggetti e non ragionare troppo sul loro significato nascosto. Dopo aver fatto la tua scelta basandoti sull’istinto non ti rimarrà altro che leggere il profilo corrispondente!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – La ballerina

La figura della ballerina è da sempre considerata una figura ideale di atleta e di artista. Una ballerina è la quintessenza della grazia, dell’eleganza ma anche della forza.

Le donne che danzano ottengono questi risultati con un impegno estremo e continuo, che non si ferma davanti a nulla. Chiunque lavori nell’ambito della danza sa che il perfezionismo è una caratteristica fondamentale per i danzatori professionisti.

Se hai scelto questa immagine significa che il tuo difetto principale è la tendenza a GIUDICARE TROPPO. Non ti accontenti mai, tendi sempre a raggiungere la perfezione in ogni ambito della tua vita, da te stessa e anche dagli altri.

È un modo di vivere e di pensare che genererà moltissimo stress, sia in te stessa sia nelle persone che ti circondano. Sei sicura che è questo il modo in cui vorrai vivere anche in futuro?

2 – Gli occhiali da sole

Gli occhiali da sole sono un accessorio che tipicamente viene associato alle dive o alle donne dal carisma forte e dal carattere misterioso.

Quando indossiamo gli occhiali da sole, infatti, otteniamo diversi vantaggi. Il primo ovviamente è che non veniamo accecati dalla luce, ma in secondo luogo nascondiamo l’espressione dei nostri occhi e possiamo guardare gli altri senza essere visti.

Per questo motivo possiamo dire che se hai scelto questo oggetto il tuo difetto peggiore è l’IPOCRISIA.

Tendi sempre a mostrare una faccia di te che non corrisponde alla completa verità. Il motivo per cui lo fai è che preferisci sempre metterti in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Cerchi sempre di avere un asso nella manica, qualche piccolo segreto che possa metterti in una posizione migliore o che possa farti fare bella figura.

Prima o poi le persone si renderanno conto della tua mancanza di sincerità e finiranno per lasciarti da sola!

3 – Il fiore in bottiglia

Quando mettiamo qualcosa “sotto vetro” nella maggior parte dei casi è perché desideriamo conservare quell’oggetto il più a lungo possibile per tenerlo con noi più a lungo.

Mettiamo in atto questa strategia con conserve di frutta e di verdura ma, anche se più raramente, lo facciamo anche con i ricordi. I fiori, ad esempio, possono essere conservati in alcool e rimangono apparentemente freschi per moltissimo tempo.

Se hai scelto questo oggetto significa che il difetto che influenza la tua vita in maniera negativa è LA PRUDENZA ECCESSIVA.

Fai molta fatica a guardare al futuro. Ti attacchi in maniera quasi ossessiva ai ricordi, agli oggetti, ai luoghi e alle persone del passato. Se ne avessi la possibilità probabilmente metteresti tutta la tua vita in una palla di vetro e la guarderesti ogni giorno dall’esterno.

Smetti di essere tanto prudente da avere paura del futuro: accetta che le cose cambino e che la vita di oggi non è mai uguale a ieri!

4 – La corona

La corona rappresenta da sempre un individuo speciale, che per una serie di ragioni deve essere considerato al di sopra degli altri. Molto spesso Re e Regine non hanno fatto assolutamente nulla per trovarsi sul trono: sono semplicemente nati con questo diritto.

Per questo motivo la corona rappresenta un privilegio e uno status sociale che gli altri “comuni mortali” non possono raggiungere.

Se hai scelto proprio questo oggetto significa che il difetto da cui dovresti assolutamente liberarti è la SUPERBIA.

Anche se probabilmente non te ne rendi conto, infatti, spesso ti comporti come se fossi al di sopra degli altri, trattandoli spesso con sufficienza. Forse ti senti più bella, più intelligente, più esperta o semplicemente credi di avere diritto a essere considerata meglio delle persone che ti circondano.

Se in alcuni casi questo può anche essere vero, sappi che sul lungo termine questo atteggiamento ti farà odiare da coloro che ti stanno intorno e ti ritroverai isolata.