Test del Vero Amore | Sai riconoscere quando sei davvero innamorata?

Con questo il test del vero amore ti permetteremo di scoprire cosa significa per te quest’espressione e soprattutto se sai riconoscere questo sentimento.

Con tutte le enormi evoluzioni storiche e sociali che stiamo vivendo bisogna ammettere che il concetto di amore è profondamente cambiato rispetto a quello di amore romantico ed eterno a cui (forse) credevamo da piccole.

Oggi abbiamo la possibilità di toccare con mano tanti diversi tipi di amore, sicuramente più facili, più veloci, più semplici da costruire e da portare avanti.

Questo continuo alternarsi di storie amorose, di rapporti sentimentali o di relazioni sessuali mordi e fuggi ci ha sicuramente confuso un po’ le idee.

Molte persone, anche adulte, affermano di non essersi mai innamorate davvero nella loro vita oppure di averlo fatto pochissime volte, magari nel corso della gioventù.

I giovani e i giovanissimi, invece, sono trascinati in un turbine di sentimenti in continuo mutamento e fanno davvero fatica a “riconoscere” il vero amore quando lo incontrano.

E tu? Sai davvero cosa significa per te “vero amore” o hai le idee un po’ confuse? Scoprilo con il nostro test.

Test Immagine: sai riconoscere il vero amore?

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare per alcuni istanti questa complessa immagine prestando attenzione a tutti i suoi elementi. Dopo averlo fatto ti chiediamo di scegliere l’elemento che preferisci o quello che ti ha maggiormente colpito, quindi dovrai solo leggere il profilo corrispondente.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Il cuore umano

Il cuore umano è da sempre simbolo assoluto dell’affetto e dell’amore. Il motivo per cui associamo il cuore all’amore è che quando siamo innamorati il nostro cuore batte più velocemente, tanto che a volte diciamo di avere “il cuore in gola” (e le farfalle nello stomaco!).

Il cuore umano però è costituito di carne, di sangue e di nervi, quindi è un oggetto estremamente concreto e legato alla materialità.

Questo ci ricorda che l’amore è anche passione e sofferenza, non è soltanto felicità e buoni sentimenti.

Se hai scelto questo simbolo significa che per te il Vero Amore è ciò che racchiude tutto: la gioia, il dolore, la solitudine e lo stare insieme. Rappresenta un legame spirituale e concreto che non si logora con il tempo nonostante tutte le difficoltà che attraversa.

2 – La rosa

La rosa è un altro simbolo dell’amore romantico. Viene donata alle donne di cui si è innamorati e rappresenta sempre un omaggio estremamente galante, quasi d’altri tempi.

Anche se ogni rosa ha le sue spine, esattamente come ogni storia d’amore ha i suoi momenti difficili, in genere non ricordiamo mai che quel fiore bellissimo può pungerci e ferirci in qualsiasi momento. Al contrario, ci facciamo attirare dal suo buon profumo e dai suoi petali vellutati.

Se hai scelto la rosa significa che il Vero Amore per te è un’idealizzazione totale. Ti senti davvero innamorata quando ti convinci di aver incontrato la persona perfetta per te, con pochissimi difetti o addirittura nessuno.

Sei legata a un’idea di amore da favola, dove vissero tutti felici e contenti senza mai vivere un giorno di grandi litigi o di piccole incomprensioni. Purtroppo abbiamo una brutta notizia per te: l’amore reale è molto lontano dal tuo sogno!

3 – Le mani intrecciate

Le mani intrecciate rappresentano una forte alleanza e una grande vicinanza tra due persone che si fanno forza a vicenda.

Quando due persone intrecciano le dita e portano i palmi a toccarsi, infatti, manifestano una grande intimità ma anche una grande fiducia reciproca.

Se i bambini danno la mano ai propri genitori lasciando che gli adulti la stringano, gli innamorati intrecciano le dita proprio per avere un contatto maggiore e più intimo con l’altra persona.

Se hai scelto questo elemento significa che per te “Vero Amore” significa un’alleanza e una collaborazione pratica tra due persone che si dimostrano affetto attraverso gesti pratici.

Non ti interessano le dichiarazioni poetiche e non sai che fartene di grandi mazzi di fiori. Ciò che conta, per te, è che il tuo partner ci sia sempre, ti dia una mano quando ne hai bisogno e sia sempre pronto a sostenerti esattamente come tu sei sempre disposta a sostenere e a incoraggiare lui.