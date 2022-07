Hai visto il mare o il deserto? Ci svela la tua situazione sentimentale

Il test della duna o del mare ci dirà qual è veramente la tua situazione sentimentale. Devi solo dirci cosa hai visto prima!

Oggi abbiamo deciso di tentare un approccio un poco diverso.

Per il test della personalità che abbiamo pensato per te oggi, infatti, abbiamo preso ispirazione da una foto veramente suggestiva.

Non possiamo dirti tanto di più: vogliamo solo sapere che cosa ci hai visto tu dentro!

Test duna o mare: quello che vedi ci svela la tua situazione sentimentale

Tutti quanti, nella vita, passiamo dei momenti che possiamo definire “strani” quando parliamo d’amore.

Dopotutto non è scontato che l’amore sia sempre semplice, lineare, senza strade contorte da percorrere o ostacoli da superare.

Ecco perché, per scoprire la tua situazione sentimentale attuale, ti chiediamo di dirci che cosa vedi in questa foto, un’opera di Bryan Konietzko che ha scattato in California, nel 2011.

A prima vista sembra un’immagine completamente normale, vero? Ebbene, sappi che ci sono persone che invece di vedere le dune, prima di tutto, vedono delle onde del mare.

Tocca a te, ora, dirci che cosa hai notato prima: ti è sembrato di vedere un deserto oppure di vedere il mare?

La risposta del test duna o mare ci dice tutto della tua situazione sentimentale: ecco che cosa abbiamo scoperto!

hai visto prima una grande duna : sappiamo che cosa hai pensato. Vedendo prima le dune ti sembra di non avere amore da dare o che ti avremmo detto che la situazione sentimentale da cui parti è decisamente… arida, non è vero?

Beh, in realtà è tutto il contrario: la sabbia è un simbolo forte e ci parla dell’impossibilità di arginare l’amore. Come la sabbia, infatti, questo sentimento si infiltra dappertutto e anche se questo simbolo ci parla di difficoltà, di insicurezza e di un lento sviluppo, non sempre solido, se l’hai vista nel nostro test della duna e del mare vuol dire che sei una persona che ha un ottimo rapporto con l’amore!

Di certo, forse, tendi a lanciarti troppo in situazioni che magari meriterebbero un minimo di ragionamento in più. Forse dovresti provare il nostro test che ci dice se la tua coppia sopravvivrà all’estate : solo per stare tranquilli!

Tu hai visto una spiaggia ed un mare impetuoso, dalle onde giganti. Niente di male in questo se non fosse che il suo simbolismo ci parla di qualcosa che è legato alla rinascita.

La tua situazione sentimentale attuale è per caso un poco stantia? Sei una persona che ha bisogno di un grande cambiamento e che non può fare a meno di desiderarlo con tutto il cuore.

Ecco perché, quindi, probabilmente in questo momento sei particolarmente nervoso dal punto di vista dei sentimenti!

Noi non possiamo far altro che cercare di consigliarti il nostro test degli attacchi per capire da chi ti devi guardare le spalle.

In ogni caso, non preoccuparti: la tua situazione sentimentale non sarà sempre quella descritta dal test della duna o del mare. Si tratta solo di un momento in cui hai voglia di guardare al futuro e di liberarti dalle catene del passato. Lo supererai!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.