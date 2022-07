Quale aggettivo descrive meglio la tua coppia? Fai il test del bacio!

Con questo test di coppia sul bacio ti sveleremo l’aggettivo più azzeccato per definire le dinamiche della tua coppia: rimarrai stupita!

Quando una coppia sta insieme da poco tempo spesso non ha ben chiara qual è la natura del legame che si è instaurato. Sia è più amici o più amanti? Forse più complici?

Con l’andar del tempo le cose dovrebbero migliorare, ma la realtà è che finiscono per il complicarsi. Quando una storia cresce e si evolve, infatti, i due partner finiscono per ricoprire dei ruoli diversi nei confronti dell’altra persona e quindi all’interno della coppia.

Questo significa che ognuna delle due persone coinvolte diventa un po’ genitore, un po’ fratello, un po’ amico del cuore ma anche amante, complice sotto le lenzuola e molto altro.

In questa fase del rapporto si è così immersi nelle complicate sfumature della relazione di coppia che non si saprebbe più definire la relazione in questione con una sola parola.

Questo test serve proprio a questo!

Test di Coppia del Bacio

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare una delle quattro coppie che ti proponiamo e di scegliere la coppia che assomiglia di più alla coppia in cui sei. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scoprirai l’aggettivo che descrive meglio te e il tuo partner in questo momento della vostra vita insieme.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Bacio libero

Le due persone che si baciano in questa fotografie sembrano persone dal carattere libero, che vivono un amore spensierato e allegro. Potrebbe trattarsi di una storia nata in estate, il periodo dell’anno in cui ci sentiamo più propensi a lanciarci in mille nuove avventure.

Se pensi che questa sia la coppia che assomiglia di più alla tua possiamo dire che stai vivendo una storia che si potrebbe definire ENTUSIASMANTE.

Hai incontrato una persona che sembra stimolare la tua curiosità ma anche la tua enorme voglia di vivere avventure sempre nuove e di lanciarti in esperienze sempre diverse. Siete una coppia piena di energie e con un grande desiderio di scoprire dove vi porta il futuro.

2 – Bacio intrigante

La coppia in questa fotografia non si sta baciando davvero. I due però si stanno guardando intensamente negli occhi e il loro atteggiamento manifesta un grande desiderio reciproco che sta per concretizzarsi in un bacio.

Se hai scelto questa immagine significa che la tua coppia è APPASSIONATA. Stai vivendo un bellissimo periodo di scoperta o di riscoperta della passione. Hai incontrato una persona in grado di far accendere il tuo cuore e il tuo corpo con mille scintille.

Forse questo stato di grazia non durerà per sempre ma non per questo è meno prezioso. Al contrario, il nostro consiglio è di godersi questo momento finché dura e di mantenerlo vivo il più a lungo e il più intensamente possibile.

3 – Bacio disperato

Questo bacio così intenso e così emotivo rappresenta benissimo il desiderio di vicinanza di due persone che finalmente si sono trovate dopo essersi cercate a lungo. Le due persone in questa foto si stanno baciando come se quello che stanno vivendo fosse l’ultimo bacio prima di una lunga separazione.

Se hai scelto il bacio di questa coppia significa che la parola che descrive meglio la tua relazione è COMPLEMENTARITÀ. Due oggetti, due colori o due persone complementari sono due elementi che si completano a vicenda.

Molto probabilmente tu e il tuo partner state vivendo la parte più bella del rapporto d’amore, cioè quella in cui si è convinti di aver trovato la persona giusta e si fa tutto – ma davvero di tutto – per stare con lei e per renderla felice.

4 – Bacio innocente

Dei quattro che abbiamo proposto, il quarto bacio è l’unico in cui le labbra delle due persone non si toccano. Al contrario, il bacio non comprende affatto tutte le labbra, ma solo quelle del ragazzo, che bacia dolcemente la sua compagna sulla fronte.

Questo modo di baciare raramente si riserva agli innamorati. Si tratta del tipo di bacio che i genitori danno ai figli, soprattutto quando sono molto piccoli.

Se hai scelto proprio questo tipo di bacio significa che in questo momento la tua relazione è molto SENTIMENTALE e poco sensuale.

Ciò che davvero conta nel vostro rapporto d’amore è la capacità di prendersi cura l’uno dell’altro, manifestare affetto, protezione e cura.

Si tratta di un tipo di amore molto maturo, che spesso si manifesta quando una coppia sta insieme da molto tempo e “l’amore calmo” si sostituisce all’amore passionale. In questo genere di coppie però spesso un partner è dominante e svolge una funzione di “protezione” rispetto all’altra persona. Nonostante un rapporto bellissimo, quindi, questa coppia non è esattamente equilibrata.